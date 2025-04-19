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Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно

2:29
Недвижимость

Желтоватый налет в унитазе или на кранах появляется даже у тех, кто регулярно следит за чистотой. Это — известковый налет, и он не просто портит вид ванной комнаты, но и мешает нормальной работе сантехники и бытовых приборов. Всё из-за жёсткой воды, в которой много кальция и магния. Эти минералы оседают на поверхности и превращаются в твердые отложения. Особенно быстро налет образуется там, где горячая вода начинает остывать — например, в унитазах, чайниках и бойлерах.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Со временем к известковому налету прилипает грязь, и удалить всё это становится сложнее. Но есть хорошие новости — справиться с проблемой можно без агрессивной химии и больших затрат. И чаще всего достаточно всего одной ночи, чтобы утром увидеть результат.

Для начала можно использовать уксус. Налейте его в унитаз и оставьте на полчаса. Потом добавьте немного пищевой соды — произойдёт характерная шипучая реакция. Она буквально расшатывает камень, делая его мягче. Через 15 минут просто протрите щеткой — и поверхность снова засияет. Ещё один эффективный способ — лимонная кислота. Насыпьте несколько ложек в унитаз и оставьте на ночь. Утром налет будет гораздо легче удалить, а сам унитаз — чище и свежее.

Удивительно, но даже Coca-Cola может помочь: содержащаяся в ней фосфорная кислота разрушает налет, как в рекламе зубных паст. Просто залейте бутылку в унитаз, подождите пару часов и смойте. Если хочется чего-то более современного, обратите внимание на наноочистители — они не только эффективно убирают отложения, но и создают защитный слой, препятствующий повторному загрязнению.

Известковый налет — это не просто косметическая проблема. Он снижает эффективность нагревательных приборов, заставляя их тратить больше энергии, а значит, и ваши деньги. Чтобы защитить технику и сохранить идеальную чистоту, важно не только убирать налет, но и не давать ему накапливаться.

Регулярная чистка, фильтры для воды или умягчители могут решить проблему, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Например, в Чехии самые проблемные зоны — это Чески-Брод и Тухоразы, где жёсткость воды особенно высока.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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