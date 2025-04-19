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Вот как победить муравьёв и тараканов: секретные рецепты наших бабушек

1:56
Недвижимость

Появление муравьёв или тараканов в доме — проблема, с которой сталкиваются даже самые чистоплотные хозяева. Многие предпочитают безопасные народные методы для борьбы с вредителями.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Ключ к успешной борьбе с насекомыми лежит в понимании их поведения. Муравьи проникают в жилища в поисках пищи, тогда как тараканов привлекает влага. Поэтому первая линия обороны — безупречная чистота. Регулярная уборка с тщательным удалением крошек и пищевых остатков, своевременное устранение протечек воды и конденсата лишают вредителей основных причин для визитов. Продукты в герметичных контейнерах и мусорное ведро с плотной крышкой создают дополнительные барьеры.

Для уничтожения уже проникших в дом насекомых можно приготовить эффективные приманки из подручных средств. Смесь зубной пасты, пищевой соды и сахара действует как смертельное лакомство для тараканов, а комбинация буры с сахаром эффективна против муравьев. Кофейная гуща, безвредная для людей, становится ядом для муравьев благодаря содержащемуся кофеину. Борная кислота, смешанная с яичным желтком, создает мощную отраву для тараканов, оставаясь при этом безопасной для домашних животных.

Природные репелленты предлагают щадящий вариант профилактики. Уксус, чей резкий запах быстро выветривается для человека, надолго отпугивает насекомых. Эфирные масла мяты, эвкалипта и цитрусовых, нанесенные на ватные диски и разложенные в стратегических точках, создают невидимый защитный барьер. Лавровый лист в шкафах и у вентиляционных отверстий работает как натуральный отпугиватель, а тонкий слой зубной пасты вокруг дверных проемов и щелей физически блокирует проникновение вредителей.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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