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Иллюзия простора: визуальные хитрости для маленькой кухни

2:16
Недвижимость

Казалось бы, что можно уместить на кухне размером с телефонную будку? Оказывается — всё необходимое для комфортного приготовления пищи и даже приёма гостей! Главное — знать несколько профессиональных хитростей, которые превратят тесное помещение в образец функциональности и стиля.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Вертикальное пространство — ваш главный союзник в борьбе за каждый сантиметр. Вместо традиционных нижних шкафов, "съедающих" драгоценную площадь, дизайнеры рекомендуют использовать подвесные полки до самого потолка. Они прекрасно справятся с хранением посуды, специй и даже небольшой техники. Для кастрюль и сковородок идеально подойдут настенные крючки или магнитные рейлинги, а боковину холодильника можно превратить в удобное хранилище для мелочей с помощью специальных органайзеров.

Особое внимание стоит уделить "мёртвым зонам" — углам, которые обычно пустуют. Вращающиеся полки-карусели способны втрое увеличить полезное пространство, избавив вас от необходимости доставать банки с вареньем из глубины шкафа. Что касается техники, то предпочтение стоит отдать компактным встраиваемым моделям: узкой посудомоечной машине шириной 45 см, духовке под варочной панелью и однодверному холодильнику с морозильной камерой сверху.

Визуальные эффекты играют не последнюю роль в восприятии пространства. Светлые стены в сочетании с глянцевым фартуком создадут иллюзию простора, а грамотно расставленные акценты (например, изумрудные фасады нижних шкафов или терракотовая плитка у окна) добавят интерьеру индивидуальности. При этом тёмный пол в маленькой кухне — настоящее табу, так как он зрительно "приближает" потолок.

Особого внимания заслуживает мебель-трансформер: откидные столешницы у окна, складные стулья и выдвижные панели помогут максимально эффективно использовать каждый сантиметр. Не менее важно и освещение — вместо громоздких люстр лучше выбрать точечные светильники над рабочей зоной, подсветку под навесными шкафами и тёплый бра в обеденном уголке.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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