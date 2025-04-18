Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать угрозы молний: секреты безопасного садоводства
Секрет выживания в ДТП, о котором не пишут в ПДД и не говорят на экзаменах
Мясо с ароматом гари: что не так со сливочным маслом на сковороде
6,5 миллионов тонн в год: где производят больше всего сыра на планете
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Клетчатка, которая помогает похудеть и наладить пищеварение
Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок
От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение
Ошеломляющее открытие! Почему углеродистые метеориты избегают Землю

Избавляемся от жира в духовке с помощью морозильной камеры: простой трюк, который работает

2:02
Недвижимость

Чистка духового шкафа традиционно считается одним из самых неприятных домашних дел. Жирные подтеки, застывшие брызги и въевшиеся запахи превращают этот процесс в настоящее испытание. Однако существуют нестандартные, но эффективные способы сделать уборку легкой.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Один из самых оригинальных методов предполагает использование… морозильной камеры! Суть проста: нужно заморозить концентрированное средство для мытья посуды в формочке для льда. Полученные кубики с обезжиривающим составом затем проводят по загрязненным поверхностям духовки. Холод в сочетании с активными компонентами средства буквально "разрыхляет" жирные отложения, после чего их можно легко удалить обычной губкой без лишних усилий и риска поцарапать поверхность.

Для тех, кто предпочитает более натуральные решения, есть альтернатива — замороженные кубики из смеси лимонного сока и уксуса или раствора пищевой соды. Эти природные очистители не менее эффективно справляются с жиром, одновременно дезинфицируя поверхность и устраняя неприятные запахи.

Еще один щадящий метод — паровая чистка с лимоном. Достаточно поставить в разогретую до 100-120°C духовку противень с водой и лимонными дольками на 20-30 минут. Образующийся пар размягчит все загрязнения, после чего их можно будет просто стереть влажной тряпкой. Этот способ особенно хорош для устранения стойких запахов.

Эти нехитрые приемы полностью меняют представление о чистке духовки. Больше не нужно тратить силы на скребки и агрессивные химические средства — достаточно проявить немного смекалки и использовать то, что есть под рукой. Главное — не забывать о мерах предосторожности: работать в перчатках и следить, чтобы духовка была полностью остывшей перед началом чистки.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Недвижимость
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Как избежать угрозы молний: секреты безопасного садоводства
Секрет выживания в ДТП, о котором не пишут в ПДД и не говорят на экзаменах
6,5 миллионов тонн в год: где производят больше всего сыра на планете
Избавляемся от жира в духовке с помощью морозильной камеры: простой трюк, который работает
Мясо с ароматом гари: что не так со сливочным маслом на сковороде
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Клетчатка, которая помогает похудеть и наладить пищеварение
Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок
Ошеломляющее открытие! Почему углеродистые метеориты избегают Землю
От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.