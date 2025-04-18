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Белый цвет против крылатых захватчиков: как защитить балкон от голубей

2:26
Недвижимость

Еще недавно голуби считались добрыми вестниками и живыми символами верности — их разводили для почтовой связи, использовали в свадебных обрядах и даже подавали к столу. Но сегодня отношение к этим птицам кардинально изменилось: из желанных гостей они превратились в настоящих вредителей, доставляющих массу неудобств городским жителям.

Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Причина такой метаморфозы кроется в стремительном росте популяции городских голубей — одичавших потомков когда-то домашних пород. Орнитологи отмечают, что в крупных городах вроде Праги их численность достигает 100 тысяч особей. Обладая феноменальной способностью к размножению (до пяти кладок по два яйца в год), эти птицы заполонили парки, площади и жилые кварталы, где всегда можно найти пищу.

Главная головная боль горожан — голубиный помет. Одна птица производит до 12 кг экскрементов в год, которые не только портят внешний вид зданий и автомобилей, но и разрушают исторические памятники. Кислотный состав помета разъедает камень и металл, а привычка птиц выклевывать раствор из кирпичной кладки приводит к повреждению фасадов. Ремонт таких повреждений обходится муниципальным бюджетам в круглые суммы.

Жители многоэтажек хорошо знакомы с другой стороной проблемы — голуби превращают балконы и подоконники в постоянные туалеты. Традиционные методы отпугивания вроде блестящих дисков или пластиковых хищников часто оказываются неэффективными.

Однако существует неожиданно простой и экологичный способ — использование белого цвета. Как выяснили орнитологи, голуби инстинктивно избегают белых поверхностей, ассоциируя их с опасностью. Посадка белой герани, петуний или бегоний на балконе может стать элегантным решением проблемы.

Для тех, кто столкнулся с нашествием пернатых, специалисты рекомендуют комплекс мер: установку защитных сеток и шипов, применение ультразвуковых отпугивателей (с осторожностью, чтобы не навредить другим птицам), регулярную очистку поверхностей от помета и, самое главное, отказ от подкармливания. Именно доступная еда становится главным фактором, привлекающим голубей в городскую среду.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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