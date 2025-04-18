Восхитительная находка в сердце Лондона: викторианский таунхаус с современным дизайном в поисках нового владельца

Спрятанный в живописном районе Форд-Сквер, Уайтчепел (Великобритания), этот викторианский таунхаус конца XIX века — настоящее сокровище архитектуры, сочетающее классические элементы и утончённый современный дизайн. И хотя здание когда-то было одним, сейчас в нём находятся четыре отдельные резиденции — и одна из них ищет нового владельца.
Уже с первого взгляда впечатляет черная входная дверь, за которой прячется просторный, залитый светом холл. Белоснежные стены оттенены тёплыми дубовыми полами и аккуратной лестницей с деревянными ступенями. Всё продумано до мелочей — от системы хранения под лестницей до индивидуальной столярной отделки.
На первом этаже пространство делится на три взаимосвязанные зоны: гостиная, библиотека и уютная студия, ведущая в сад. Изящные викторианские окна, арочные проёмы и двери в стиле Криттал формируют атмосферу уюта и благородства.
Кухня от дизайнера Джаспера Моррисона воплощает философию минимализма и функциональности. Открытые полки, лаконичные светильники, глубокая раковина и компактная барная стойка позволяют наслаждаться удобством даже в небольшом пространстве, пишет House Beautiful.
Наверху — приватная спальня с отдельной ванной комнатой. В интерьере доминирует медная отдельно стоящая ванна, латунная сантехника и те же благородные дубовые полы.
А изюминка — это, конечно, внутренний двор-сад. Засаженный розами, тайберри и жасмином, он ощущается как продолжение интерьера — живописный оазис в центре города.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.