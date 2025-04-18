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Восхитительная находка в сердце Лондона: викторианский таунхаус с современным дизайном в поисках нового владельца

1:46
Недвижимость

Спрятанный в живописном районе Форд-Сквер, Уайтчепел (Великобритания), этот викторианский таунхаус конца XIX века — настоящее сокровище архитектуры, сочетающее классические элементы и утончённый современный дизайн. И хотя здание когда-то было одним, сейчас в нём находятся четыре отдельные резиденции — и одна из них ищет нового владельца.

Милбурн-холл
Фото: gscgrays.co.uk is licensed under Public Domain
Милбурн-холл

Уже с первого взгляда впечатляет черная входная дверь, за которой прячется просторный, залитый светом холл. Белоснежные стены оттенены тёплыми дубовыми полами и аккуратной лестницей с деревянными ступенями. Всё продумано до мелочей — от системы хранения под лестницей до индивидуальной столярной отделки.

На первом этаже пространство делится на три взаимосвязанные зоны: гостиная, библиотека и уютная студия, ведущая в сад. Изящные викторианские окна, арочные проёмы и двери в стиле Криттал формируют атмосферу уюта и благородства.

Кухня от дизайнера Джаспера Моррисона воплощает философию минимализма и функциональности. Открытые полки, лаконичные светильники, глубокая раковина и компактная барная стойка позволяют наслаждаться удобством даже в небольшом пространстве, пишет House Beautiful.

Наверху — приватная спальня с отдельной ванной комнатой. В интерьере доминирует медная отдельно стоящая ванна, латунная сантехника и те же благородные дубовые полы.

А изюминка — это, конечно, внутренний двор-сад. Засаженный розами, тайберри и жасмином, он ощущается как продолжение интерьера — живописный оазис в центре города.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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