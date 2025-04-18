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Вот как правильно сушить одежду на улице весной, чтобы она не выцвела

1:09
Недвижимость

С приходом тёплых дней многие спешат развесить бельё на улице, чтобы сэкономить на электричестве и наслаждаться запахом свежести. Однако эксперты предупреждают: чрезмерное пребывание вещей на солнце может испортить любимую одежду.

Сушка белья
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сушка белья

По словам специалистов Banana Moon Clothing, ультрафиолетовые лучи не только обесцвечивают ткань, но и со временем делают её менее прочной. Чтобы вещи дольше сохраняли форму и цвет, важно соблюдать простые правила весенней сушки.

Почему важно избегать долгого воздействия солнца?

Хотя воздух и ветер — идеальные помощники в сушке, прямые солнечные лучи могут нанести вред. Особенно страдают натуральные и ярко окрашенные ткани. Выцветание и ослабление волокон — самые частые последствия, пишет газета Daily Record.

Как сушить одежду правильно?

  1. Оставляйте одежду на солнце не дольше часа.
  2. По возможности перемещайте бельё в тень после того, как основная влага испарится.
  3. Используйте солнце преимущественно для белого белья — оно меньше выцветает.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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