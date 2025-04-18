Вот как правильно сушить одежду на улице весной, чтобы она не выцвела

С приходом тёплых дней многие спешат развесить бельё на улице, чтобы сэкономить на электричестве и наслаждаться запахом свежести. Однако эксперты предупреждают: чрезмерное пребывание вещей на солнце может испортить любимую одежду.
По словам специалистов Banana Moon Clothing, ультрафиолетовые лучи не только обесцвечивают ткань, но и со временем делают её менее прочной. Чтобы вещи дольше сохраняли форму и цвет, важно соблюдать простые правила весенней сушки.
Хотя воздух и ветер — идеальные помощники в сушке, прямые солнечные лучи могут нанести вред. Особенно страдают натуральные и ярко окрашенные ткани. Выцветание и ослабление волокон — самые частые последствия, пишет газета Daily Record.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.