Вот как правильно сушить одежду на улице весной, чтобы она не выцвела

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом тёплых дней многие спешат развесить бельё на улице, чтобы сэкономить на электричестве и наслаждаться запахом свежести. Однако эксперты предупреждают: чрезмерное пребывание вещей на солнце может испортить любимую одежду.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Gäbler, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сушка белья

По словам специалистов Banana Moon Clothing, ультрафиолетовые лучи не только обесцвечивают ткань, но и со временем делают её менее прочной. Чтобы вещи дольше сохраняли форму и цвет, важно соблюдать простые правила весенней сушки.

Почему важно избегать долгого воздействия солнца?

Хотя воздух и ветер — идеальные помощники в сушке, прямые солнечные лучи могут нанести вред. Особенно страдают натуральные и ярко окрашенные ткани. Выцветание и ослабление волокон — самые частые последствия, пишет газета Daily Record.

Как сушить одежду правильно?

Оставляйте одежду на солнце не дольше часа. По возможности перемещайте бельё в тень после того, как основная влага испарится. Используйте солнце преимущественно для белого белья — оно меньше выцветает.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды.



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