10 режимов стирки: почему их так много и какие действительно нужны?

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные стиральные машины удивляют не только дизайном, но и количеством функций: 10, 12, а то и больше программ стирки. Температура, интенсивность отжима, длительность — всё можно подстроить. Но как разобраться в этом многообразии?

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Специалист по бытовой технике Джессик Петрино рассказал, зачем столько режимов и какие из них действительно стоит использовать, пишет Southern Living.

Почему сейчас так много программ стирки?

Как и другая техника, стиральные машины развиваются — технологии становятся "умнее". Джессика объясняет: главная цель — сделать стирку более эффективной и экономичной. При этом производители стараются сохранить деликатность ткани, снизить расход воды и энергии.

Кроме того, современный гардероб — это не только хлопок и джинсы. Всё больше людей носят одежду из спортивных и экологичных материалов, которые требуют особого ухода. А значит, и подход к стирке должен быть индивидуальным.

Какой режим использовать чаще всего?

Для повседневных нужд отлично подойдёт универсальный режим — "обычная" или "смешанная" стирка. Он безопасен для большинства тканей и подходит для смешанных загрузок: футболки, джинсы, рубашки.

Но если вы хотите продлить жизнь своей одежде, стоит обратить внимание и на специальные программы. Так, деликатный цикл подойдёт для нежных тканей, быстрый — для срочной стирки за 15-30 минут, а ручная стирка — для максимально щадящего ухода.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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