Небольшие квартиры — большие доходы: как выбрать выгодную недвижимость для аренды

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиции в жильё перестали быть лёгким способом быстрого заработка, как это было несколько лет назад. Однако и сегодня, при правильном подходе, покупка квартиры может стать надёжным инструментом долгосрочного накопления и защиты капитала от инфляции.

Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian Квартира студия

Кто сегодня покупает квартиры как инвестицию?

После бума 2020-2021 годов рынок жилья заметно охладился. Высокие цены и рост ставок по ипотеке отпугнули многих начинающих инвесторов. Сейчас активными остаются в основном опытные игроки с запасом наличных или возможностью предоставить дополнительное обеспечение под ипотеку. Возвращается интерес и у среднего класса, особенно у тех, кто планирует покупку для будущего использования детьми.

Цель: доход или стратегия на будущее?

Некоторые инвесторы делают ставку на стабильный доход от аренды, другие — рассматривают покупку как стратегию для будущего проживания детей. Такой подход позволяет постепенно выплачивать ипотеку за счёт арендатора, а в будущем — передать актив в семье.

Какие квартиры востребованы?

Наибольшим спросом пользуются небольшие квартиры: формата студий или 1-2-комнатные варианты. Удобное расположение, низкие эксплуатационные расходы и универсальность — ключевые факторы, влияющие на ликвидность и доходность.

Какую локацию выбрать?

Самыми безопасными остаются крупные города. Здесь стабильно высокий спрос на аренду и прогнозируемый рост цен. Однако и стоимость входа выше. Более мелкие города могут дать большую доходность, но требуют повышенного внимания к выбору арендаторов.

Реальная доходность и роль ипотеки

Валовая доходность от аренды сегодня колеблется в пределах 3,5-4%. При использовании ипотеки чистый доход снижается, и рентабельность может быть отрицательной, особенно с учётом расходов. Тем не менее, рост стоимости недвижимости со временем компенсирует затраты.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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