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Москвичи охладели к новостройкам: что происходит с рынком

1:47
Недвижимость

Рынок жилой недвижимости Москвы в марте 2025 года показал неоднозначные результаты. Аналитики компании "Метриум", ссылаясь на данные Росреестра, отметили: количество сделок с готовым жильём практически не изменилось по сравнению с февралем, но сократилось по отношению к марту прошлого года.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Что касается строящегося жилья, то в марте было зафиксировано 6,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — это на 11% меньше, чем в феврале (7,8 тыс.), и на 12% меньше, чем годом ранее. Специалисты связывают снижение активности с сезонным спадом после периода высокого спроса, но подчеркивают: текущая ситуация может быть выгодна для покупателей, поскольку застройщики предлагают гибкие условия — скидки, рассрочки и спецпредложения, пишут "Известия".

На ипотечном рынке зафиксировано 10,4 тыс. сделок — это немного меньше, чем в феврале (минус 6%), но при этом на 12% больше, чем в марте 2024 года. За первый квартал текущего года было оформлено 29,1 тыс. ипотек — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, спрос на кредитное жильё поддерживают льготные программы, а также инициативы девелоперов по рассрочке платежей.

Сегмент готового жилья (включая новостройки с актами ввода и "вторичку") сохранил относительную стабильность. В марте было зарегистрировано 12,4 тыс. сделок — на 2% больше, чем в феврале, и лишь на 3% меньше, чем в марте прошлого года.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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