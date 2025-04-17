Новостроек стало в два раза меньше, а денег потрачено больше: в ХМАО стали меньше строить жилья

За первые два месяца 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе существенно сократились объёмы жилищного строительства.
По данным Тюменьстата, за январь и февраль в регионе сдали всего 70,8 тысячи квадратных метров жилья — почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (136,9 тыс. кв. м).
Основная часть ввода пришлась на индивидуальное жилищное строительство — порядка 66,8 тыс. кв. м. В эту категорию входят и дома, построенные на участках, выделенных под садоводство.
В целом, объём введенного жилья составил лишь 51,7% от уровня начала 2024 года, пишет muksun.fm.
Несмотря на снижение темпов строительства, общая стоимость выполненных строительных работ выросла. Если в январе-феврале 2024 года этот показатель составил 77 млрд рублей, то в 2025 году — уже 78,3 млрд.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.