Новостроек стало в два раза меньше, а денег потрачено больше: в ХМАО стали меньше строить жилья

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За первые два месяца 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе существенно сократились объёмы жилищного строительства.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройка в Тюмени

По данным Тюменьстата, за январь и февраль в регионе сдали всего 70,8 тысячи квадратных метров жилья — почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (136,9 тыс. кв. м).

Основная часть ввода пришлась на индивидуальное жилищное строительство — порядка 66,8 тыс. кв. м. В эту категорию входят и дома, построенные на участках, выделенных под садоводство.

В целом, объём введенного жилья составил лишь 51,7% от уровня начала 2024 года, пишет muksun.fm.

Несмотря на снижение темпов строительства, общая стоимость выполненных строительных работ выросла. Если в январе-феврале 2024 года этот показатель составил 77 млрд рублей, то в 2025 году — уже 78,3 млрд.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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