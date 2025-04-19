Скрытые цены на жилье: справедливые цены на квартиры в России в разы ниже нынешних

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев сообщил, что справедливая стоимость средней однокомнатной квартиры должна составлять 2,6-3 миллиона рублей, двухкомнатной — 3,3-3,8 миллиона рублей, а трехкомнатной — 4,6-5 миллионов рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

По словам Селезнева, справедливая стоимость квартиры определяется рынком без влияния внешних факторов, таких как государственные субсидии на покупку ипотечных квартир. Поэтому текущие цены на жилье значительно превышают справедливые значения.

Он пояснил, что, исходя из расчетов, городская однокомнатная квартира должна иметь площадь около 40 квадратных метров, двухкомнатная — 50 квадратных метров, а трехкомнатная — 70 квадратных метров. Мировой стандарт предполагает, что площадь квартиры должна составлять около 90 квадратных метров, сообщает Газета.Ru.

Селезнев отметил, что равновесную цену на квартиры можно определить, учитывая их соотношение со средним размером заработка. В благополучных странах исторически считается нормой, что стоимость квартиры составляет около семи размеров годового заработка.

"Исторической нормой для благополучных стран считается семь размеров годового заработка, в крупных городах Европы это ближе к 10 размерам, в Азии часто 15-20 и выше", — сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что по доступности квартир Россия в последние годы занимает промежуточное положение между Европой и Азией. В России стоимость жилья составляет примерно 10-12 размеров годового заработка.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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