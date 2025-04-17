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Муравьи сбегают в панике: аромат, который превращает дом в запретную зону

2:11
Недвижимость

Муравьи в доме могут испортить не только продукты, но и настроение. Даже одинокая разведчица, пробегающая по кухонной столешнице, — это сигнал к тревоге: за ней придут сотни. Но, к счастью, избавляться от этих назойливых гостей можно без вредной химии — с помощью ароматного остатка от утреннего кофе.

Муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Почему муравьи идут в дом

Даже если в доме чисто, муравьи всё равно могут появиться. Их привлекают не только крошки, сахар и еда, но и тепло, влажность, щели в стенах и даже удобные углы под плинтусами.

Хотя большинство видов не опасны, муравьи могут заражать продукты, вызывать аллергии и в некоторых случаях даже портить конструкцию дома. Поэтому действовать нужно сразу, как только заметили их следы.

Кофейная гуща — больше, чем отходы

Мало кто догадывается, что кофейная гуща — это не просто отходы. Её аромат неприятен для муравьёв, особенно в сочетании с другими сильными запахами. А главное — такой способ безопасен, доступен и не требует больших усилий.

Вот три проверенных смеси, которые помогут избавиться от муравьёв:

1. Кофейная гуща + корица

Корица обладает резким ароматом, который муравьи стараются избегать. В тандеме с кофейной гущей она становится отличным барьером. Смешайте по ложке каждого ингредиента и рассыпьте у порогов, окон, мусорного ведра или вдоль плинтуса.

2. Кофейная гуща + уксус

Уксус усиливает запах и помогает замаскировать сладкие приманки. Просто полейте кофейную гущу небольшим количеством уксуса и разложите смесь по муравьиным маршрутам.

3. Кофейная гуща + эфирное масло

Добавьте пару капель эфирного масла мяты, эвкалипта или чайного дерева в влажную гущу. Полученный ароматный коктейль действует как отпугиватель и ароматизатор одновременно.

Эти смеси не только отпугивают насекомых, но и наполняют дом приятным ароматом, особенно в летний сезон.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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