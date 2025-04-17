Пыль исчезает, аромат остаётся: и всё это без швабры и злости

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если спросить, какую домашнюю работу вы терпеть не можете, большинство, не задумываясь, ответят: вытирать пыль. Особенно с полок, заставленных милыми, но пылесборящими безделушками. Кажется, только закончил — а она уже снова на месте.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

И правда, от пыли невозможно избавиться насовсем. Но вот что можно: заставить её оседать медленнее и тем самым сократить количество уборок.

Салфетки из сушилки против пыли

Уборщики с опытом делятся лайфхаком: обычные салфетки для сушки белья отлично справляются с пылью. Всё просто — протрите ими сухую поверхность, и эффект антистатика сделает своё дело. Пыль не будет прилипать к мебели в течение нескольких дней. А приятный аромат от салфетки — бонусом.

Это работает благодаря особым веществам в составе — чаще всего это катионные ПАВы или пластификаторы. Они оставляют на поверхности едва заметную плёнку, которая мешает пыли оседать.

А если салфеток нет

Есть альтернатива: кондиционер для белья. Разведите его с водой в пропорции 1:3, налейте в пульверизатор, слегка распылите на полки, подоконники и другие поверхности — и вытрите сухой тряпкой.

Результат тот же: пыль исчезает, аромат остаётся, а вы дольше отдыхаете от уборки.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.



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