Пыль исчезает, аромат остаётся: и всё это без швабры и злости

Если спросить, какую домашнюю работу вы терпеть не можете, большинство, не задумываясь, ответят: вытирать пыль. Особенно с полок, заставленных милыми, но пылесборящими безделушками. Кажется, только закончил — а она уже снова на месте.
И правда, от пыли невозможно избавиться насовсем. Но вот что можно: заставить её оседать медленнее и тем самым сократить количество уборок.
Уборщики с опытом делятся лайфхаком: обычные салфетки для сушки белья отлично справляются с пылью. Всё просто — протрите ими сухую поверхность, и эффект антистатика сделает своё дело. Пыль не будет прилипать к мебели в течение нескольких дней. А приятный аромат от салфетки — бонусом.
Это работает благодаря особым веществам в составе — чаще всего это катионные ПАВы или пластификаторы. Они оставляют на поверхности едва заметную плёнку, которая мешает пыли оседать.
Есть альтернатива: кондиционер для белья. Разведите его с водой в пропорции 1:3, налейте в пульверизатор, слегка распылите на полки, подоконники и другие поверхности — и вытрите сухой тряпкой.
Результат тот же: пыль исчезает, аромат остаётся, а вы дольше отдыхаете от уборки.
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.
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То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.