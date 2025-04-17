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Не повторяйте этих ошибок при установке раковины у окна

1:26
Недвижимость

Представьте: вы моете посуду, а за окном — закат, дерево шевелится на ветру, кошка чинно шагает по подоконнику. Идиллия? Не совсем. Потому что вместо эстетики — сквозняк, плесень, лужи на полу и створка, бьющаяся о кран.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Что идёт не так

Частая ошибка — не подумать о том, как будет открываться окно. Если его створки цепляются за мойку, уплотнители быстро изнашиваются, а проветривание становится пыткой. Простое решение: отодвинуть столешницу или использовать глухую нижнюю часть окна, оставив верхнюю для вентиляции.

А как же батарея

Радиатор под окном — ещё один камень преткновения. Если накрыть его столешницей, тёплый воздух перестанет поступать в комнату. Либо придётся переносить батарею, либо — что проще — сделать в столешнице вентиляционные прорези.

И что с каплями воды

Они предательски летят на подоконник. Постоянная влага — прямой путь к плесени и порче отделки. Спасение — влагостойкий подоконник и слегка приподнятый край столешницы. Он задержит брызги внутри мойки.

Главное — не гнаться за красивой картинкой

Да, раковина у окна выглядит эффектно. Но если не учесть эти нюансы, интерьерный восторг обернётся бытовыми проблемами. Функциональность важнее эстетики — особенно на кухне.

Уточнения

Ра́ковина (родственно слову «рака») — наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело некоторых беспозвоночных животных и микроорганизмов. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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