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Кажется удобным, но мешает жить: правда об угловом диване

2:11
Недвижимость

Угловые диваны кажутся идеальными: они экономят место, вмещают много гостей и выглядят солидно в шоуруме. Но дизайнеры давно обходят их стороной — и вот почему. За удобством скрываются ограничения, которые превращают мебель в капкан для вашей планировки.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Убивает гибкость интерьера

Угловой диван не просто занимает угол — он диктует всю расстановку мебели. Переставить его почти невозможно: однажды заняв место, он остаётся там навсегда. Захотите переставить стол или повесить новый светильник — наткнётесь на тупик. В небольшой комнате это особенно критично: угловая конструкция превращает пространство в застывшую композицию.

Делает комнату меньше и тяжелее

Даже светлый и минималистичный угловой диван визуально "съедает" воздух. Угол становится мёртвой зоной, которую трудно обыграть. Вместо уюта — ощущение тесноты и захламлённости. Особенно это ощущается в стандартных квартирах с небольшими гостиными.

Не вписывается в стиль

Угловые диваны редко бывают стильными. Большинство моделей выглядят как из одного каталога: шаблонные, скучные, "офисные". Они почти не сочетаются с такими стилями, как классика, прованс, лофт, сканди. Добавить подушек или пледов? Это только подчеркивает неуместность громоздкой формы.

Сложны в уходе

Швы, углы, соединения — идеальные ловушки для пыли, шерсти и крошек. Модульные секции со временем разбалтываются, образуются щели. Центр проседает, а края почти не используются — неравномерная нагрузка быстро выводит диван из строя.

Альтернатива: свобода и лёгкость

Вместо углового дивана лучше выбрать прямую модель и пару кресел. Такой комплект:

  • легко переставляется;

  • не перегружает пространство;

  • выглядит современно и "живёт" вместе с вами.

Если нужно больше посадочных мест — добавьте пуфы или банкетки, которые легко убрать или переместить.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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