Белый потолок устарел: трендовые оттенки для современного дома

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый потолок давно стал стандартом в отделке, но пора признать — он уже не тянет на современную классику. Вместо ощущения чистоты и свежести он всё чаще вызывает ассоциации с больничной палатой. Причина — не только в цвете, но и в его влиянии на восприятие пространства.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Элитная квартира

Почему белый потолок — оптический обман

Белый цвет на потолке может зрительно снижать высоту стен, особенно в небольших комнатах или в типовых квартирах с потолками 2,5 метра. Вместо "воздуха" возникает ощущение замкнутого коробочного пространства. К тому же, любые трещинки и неровности на белом фоне сразу бросаются в глаза, делая ремонт визуально старым даже при свежей покраске.

Чем заменить: современные цвета для потолка

1. Сливочный, персиковый, светло-бежевый

Эти тёплые оттенки отражают свет не хуже, чем белый, но при этом добавляют глубины и мягкости. Потолок цвета слоновой кости с бежевыми стенами визуально "вытягивает" помещение вверх — плюс 10-15 см без перепланировки.

2. Голубой с намёком на небо

Оттенок "облачный" или слегка голубоватый создаёт эффект открытого пространства. Особенно хорош в спальнях и детских — комната кажется светлой и воздушной.

3. Тёмный матовый (графит, индиго, антрацит)

Идеально для лофтов и креативных пространств. Тёмный потолок "отступает" назад, подчёркивает мебель и освещение. Вместо скучного верха — стильный арт-объект.

Текстуры и эффекты

Штукатурка с эффектом песка или дюн придаёт потолку характер

Матовая краска с воском создаёт мягкий винтажный блеск

Омбре от стен к центру — роскошный приём для высоких потолков

Избегайте глянца: он не только вышел из моды, но и быстро покрывается пылью и отпечатками.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



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