Белый потолок устарел: трендовые оттенки для современного дома

Белый потолок давно стал стандартом в отделке, но пора признать — он уже не тянет на современную классику. Вместо ощущения чистоты и свежести он всё чаще вызывает ассоциации с больничной палатой. Причина — не только в цвете, но и в его влиянии на восприятие пространства.
Белый цвет на потолке может зрительно снижать высоту стен, особенно в небольших комнатах или в типовых квартирах с потолками 2,5 метра. Вместо "воздуха" возникает ощущение замкнутого коробочного пространства. К тому же, любые трещинки и неровности на белом фоне сразу бросаются в глаза, делая ремонт визуально старым даже при свежей покраске.
1. Сливочный, персиковый, светло-бежевый
Эти тёплые оттенки отражают свет не хуже, чем белый, но при этом добавляют глубины и мягкости. Потолок цвета слоновой кости с бежевыми стенами визуально "вытягивает" помещение вверх — плюс 10-15 см без перепланировки.
2. Голубой с намёком на небо
Оттенок "облачный" или слегка голубоватый создаёт эффект открытого пространства. Особенно хорош в спальнях и детских — комната кажется светлой и воздушной.
3. Тёмный матовый (графит, индиго, антрацит)
Идеально для лофтов и креативных пространств. Тёмный потолок "отступает" назад, подчёркивает мебель и освещение. Вместо скучного верха — стильный арт-объект.
Штукатурка с эффектом песка или дюн придаёт потолку характер
Матовая краска с воском создаёт мягкий винтажный блеск
Омбре от стен к центру — роскошный приём для высоких потолков
Избегайте глянца: он не только вышел из моды, но и быстро покрывается пылью и отпечатками.
Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.
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