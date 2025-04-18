Зачем платить больше: новый способ защитит фасад от выгорания

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что солнце может "съесть" цвет вашего дома быстрее, чем вы ожидаете? Виниловый сайдинг, несмотря на свою популярность, с годами теряет яркость. Виной тому — ультрафиолет и капризы погоды.

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Почему сайдинг тускнеет

ПВХ, из которого делают стандартный виниловый сайдинг, разрушается под УФ-излучением. Особенно быстро это происходит при перепадах температур и высокой влажности. Результат — панели теряют цвет, становятся бледными и старыми на вид. И тогда возникает вопрос: менять или мириться?

Акриловый сайдинг: лучше, но не дешевле.

Акриловый сайдинг отличается от обычного тем, что его верхний слой сделан из прочного полимера ASA. Благодаря этому он медленнее тускнеет и позволяет использовать насыщенные цвета. Звучит отлично, но:

Стоит в 1,5 раза дороже.

Блестит так, что сразу видно — пластик.

Может деформироваться из-за разного теплового расширения.

Главное — "акрил акрилу рознь": многое зависит от производителя.

Что такое VHP и почему о нём стоит узнать

На рынке появился новый тип защиты — VHP (Vinyl High Protect). Это разработка из Германии, применяемая крупнейшим производителем Ю-Пласт. Она сохраняет внешний вид сайдинга и делает его устойчивым к погодным условиям.

Испытания проходят в климатических камерах с УФ-излучением и симуляцией росы, чтобы проверить стойкость материала. И только после 5 лет реальных тестов производитель решился заявить: результат превосходит ожидания.

Уточнения

Сайдинг (англ. siding) — американизм, обозначающий название технологии облицовки стен зданий, выполняющей две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).



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