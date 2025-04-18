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Готовы ли вы к жизни за городом? Вот что часто забывают новосёлы

2:11
Недвижимость

Собственный дом за городом — мечта многих. Чистый воздух, тишина, природа, своя веранда для завтраков и место для барбекю с друзьями. Но готовы ли вы к ежедневной уборке снега зимой и косьбе травы летом? Какой дом нужен вашей семье? Строить или покупать?

Бунгало в США, Коннектикут
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунгало в США, Коннектикут

Сначала — честные ответы

Перед покупкой дома важно определиться: вы собираетесь жить там круглый год или только наездами? От этого зависит всё: от коммуникаций до выбора материалов.

Если дом без отделки — просчитайте, сколько она вам обойдётся. И не забудьте о будущих тратах на отопление, уборку территории, обустройство участка.

Строим с умом

Если планируете строить дом с нуля, лучше попробовать сначала пожить в арендованном — рядом с тем местом, где планируется участок. Один год настоящей загородной жизни даст больше, чем любые теоретические расчёты.

  • Планируйте проект с умом — на 150-180 кв. м легко уместится всё необходимое для семьи из четырёх человек.
  • Иметь 70% от полной стоимости строительства — безопасный минимум. Строить в долг — крайне рискованно.
  • Помните: коробка дома — только половина работы, а не финал стройки.
  • Проверяйте компании — как называется юрлицо, где раньше работал директор, сколько лет на рынке.
  • Работайте с фирмами, а не бригадами, особенно теми, кто давно в деле.
  • Техническое обследование — обязательно, даже если дом кажется идеальным.

Когда покупать

Идеальное время — когда вы нашли объект, максимально подходящий под запрос и бюджет. Это может случиться и весной, и в конце года.

Покупка в строящемся посёлке сулит ожидание, грязь и шум. А зимой легко не заметить скрытые дефекты дома.

Рынок растёт. Чтобы не упустить момент — проверяйте застройщиков, оформляйте сделки грамотно, пользуйтесь ипотекой, но с умом.

А главное — обращайтесь к профессионалам. Они помогут избежать ошибок, и переезд за город принесёт только радость.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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