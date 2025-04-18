Остров, который миллиардер превратил в рай — но он не спасся от судьбы

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для Аристотеля Онассиса Скорпиос был не просто островом. Это был его земной рай, место, в которое он влюбился с первого взгляда. Он сам создал там своё укромное убежище: высаживал деревья, ухаживал за цветами, разбивал огороды, прокладывал тропинки и даже построил таверну прямо у моря.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomisti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ остров Скорпиос

Как всё начиналось

Когда Онассис приобрёл Скорпиос, это был дикий клочок земли — без воды, с редкими оливковыми деревьями, напротив Лефкады, в форме скорпиона.

Однако рай нуждается в зелени — и он знал, как её создать. На остров завезли сотни растений: более 200 видов деревьев, среди которых сосны, олеандры, миндаль и плодовые культуры. Часто сам Онассис сажал их, рассказывая рабочим истории из своего детства, не боясь палящего солнца.

Остров, сотворённый с любовью

Миллиардер полностью преобразил остров: построил марину, главную виллу, несколько загородных домов, уютную таверну и небольшую часовню, где он любил молиться. В вилле находился полноценный кабинет, откуда он управлял своей деловой империей. Но Скорпиос был создан не для дел — он дышал любовью. Хотя со временем остров стал и местом семейной трагедии.

Образы, застывшие во времени

Скорпиос хранит образы: невеста Джеки на "свадьбе века", маленький Джон-Джон, бегущий по пляжу, смех Христины, летние фото Марии Каллас… Время на острове будто остановилось. Его зелень, тишина и аромат моря до сих пор помнят каждый момент.

Трагедия, нарушившая идиллию

Александр Онассис — красивый, харизматичный, готовившийся унаследовать империю отца — погиб 22 января 1973 года. Его самолёт потерпел крушение в аэропорту Эллиникон всего через несколько секунд после взлёта. Так Скорпиос, остров любви, стал и островом скорби.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние - древнейший и самый важный христианский праздник.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.