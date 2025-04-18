Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны Грозного: где найти вкуснейшую кухню и незабываемые панорамы?
Певица Алекса показала фото со дня рождения дочери: целых 4 года
Эти компании уже изменили будущее планеты — и теперь мы платим цену
Цена нефти Brent перешла к росту! Что стоит за неожиданным скачком
Секрет стройности без фитнеса: делаем лимфодренажный массаж дома
Все знают, но делают не так: ошибки при выращивании рассады капусты
Японское правило питания поможет скинуть до 20 кг: вот как это работает
Машина сгниёт быстрее, чем вы думаете: что скрывает ваш гараж
Экспресс-десерт: секретный рецепт творожного кекса с какао в микроволновке всего за 1,5 минуты

Обычная привычка делает ваш дом пыльным — весной это особенно опасно

1:54
Недвижимость

С первыми тёплыми днями хочется вдохнуть полной грудью, открыть окна настежь и впустить весну в дом. Но именно это простое действие может превратить уютное жильё в настоящий пылевой капкан — особенно для аллергиков.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Почему в доме появляется больше пыли

Весной воздух становится не только теплее, но и насыщеннее пыльцой, частицами загрязнений и аллергенами. И хотя регулярная уборка — это залог чистоты, даже в самом ухоженном доме может резко возрасти уровень пыли. Причина кроется в том, что мы часто распахиваем окна в самое неподходящее время.

Что же вы делаете не так

Кажется логичным проветривать помещение днём, когда тепло и светло. Однако именно в этот период — между 10 и 16 часами — уровень пыльцы и загрязнений в воздухе достигает пика. В результате всё это легко проникает внутрь, оседая на мебели, коврах и подушках. Даже одно "здоровое проветривание" может свести на нет все усилия по уборке.

Когда лучше проветривать

Идеальное время для свежего воздуха — раннее утро или поздний вечер, когда количество аллергенов в атмосфере минимально. А вот дождь — ваш неожиданный союзник: он прибивает пыльцу к земле, и вы можете безопасно открыть окна даже днём.

Как бороться с пылью эффективно

  • Используйте влажную тряпку вместо сухой — она собирает, а не разгоняет пыль.
  • Применяйте пароочистители и пылесосы с HEPA-фильтром — они задерживают до 99,97% микрочастиц.
  • Регулярно очищайте мягкую мебель, ковры и матрасы — раз в неделю минимум.

Такой подход поможет не только сохранить чистоту, но и облегчить жизнь тем, кто страдает от аллергии.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Красота и стиль
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Последние материалы
Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный
Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине
Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно
Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды
Почему перец мстит за повторную посадку — шокирующие последствия для почвы
Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы
Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА
Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына
112 тысяч автомобилей за год: восстановлена сборка кроссоверов Ситроен
Что скрывает дуплекс возле Колизея: интерьер, влюбляющий с первого взгляда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.