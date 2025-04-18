Обычная привычка делает ваш дом пыльным — весной это особенно опасно

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С первыми тёплыми днями хочется вдохнуть полной грудью, открыть окна настежь и впустить весну в дом. Но именно это простое действие может превратить уютное жильё в настоящий пылевой капкан — особенно для аллергиков.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Почему в доме появляется больше пыли

Весной воздух становится не только теплее, но и насыщеннее пыльцой, частицами загрязнений и аллергенами. И хотя регулярная уборка — это залог чистоты, даже в самом ухоженном доме может резко возрасти уровень пыли. Причина кроется в том, что мы часто распахиваем окна в самое неподходящее время.

Что же вы делаете не так

Кажется логичным проветривать помещение днём, когда тепло и светло. Однако именно в этот период — между 10 и 16 часами — уровень пыльцы и загрязнений в воздухе достигает пика. В результате всё это легко проникает внутрь, оседая на мебели, коврах и подушках. Даже одно "здоровое проветривание" может свести на нет все усилия по уборке.

Когда лучше проветривать

Идеальное время для свежего воздуха — раннее утро или поздний вечер, когда количество аллергенов в атмосфере минимально. А вот дождь — ваш неожиданный союзник: он прибивает пыльцу к земле, и вы можете безопасно открыть окна даже днём.

Как бороться с пылью эффективно

Используйте влажную тряпку вместо сухой — она собирает, а не разгоняет пыль.

Применяйте пароочистители и пылесосы с HEPA-фильтром — они задерживают до 99,97% микрочастиц.

Регулярно очищайте мягкую мебель, ковры и матрасы — раз в неделю минимум.

Такой подход поможет не только сохранить чистоту, но и облегчить жизнь тем, кто страдает от аллергии.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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