Что скрывает дуплекс возле Колизея: интерьер, влюбляющий с первого взгляда

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда архитектура становится искусством, а интерьер — отражением души, рождаются такие пространства, как этот необычный дуплекс в районе Эсквилино, в двух шагах от Колизея. Да, такие места действительно существуют — и они поражают своей харизмой с первого взгляда.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Octopus moldavicus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер квартиры на Площади Витторио

Рим, которого вы не ждали

Площадь Витторио — это не туристический Рим, а его многоцветная, живая версия, полная культурных перекличек. Район быстро развивается, объединяя традиции и ритмы разных народов. Эту атмосферу хозяева захотели унести домой — и им это удалось. Главный акцент — насыщенная коробка цвета Jaipur Red, в которую словно погружаешься с порога.

Дизайн с историей

Проектом руководила архитектор Валентина Андрюлли, чьё видение объединяет богемность и современность. Квартира находится в старинном здании начала XX века, с видом на пышную зелень сада Пьяцца Витторио. Особенность планировки — вертикальное пространство: высокая гостиная в два света, над которой расположен деревянный сдержанный, но эффектный, скайлофт.

Искусство, вписанное в быт

Каждая деталь здесь — часть путешествия. Коллекция искусства охватывает Африку, Азию, Европу. В интерьере нашлось место работам Туркато, Кристо и Жанны-Клод, а также иконам магического реализма, включая произведения Паоло Джорджи. Самый эффектный жест? Потолок на кухне, выкрашенный в глубокий Blue Klein — словно небо, перевёрнутое в интерьер.

Места в пространстве — больше, чем кажется

Высота позволила не только оформить сноппальк в гостиной, но и создать такие же конструкции в спальнях. Над кроватями — зоны отдыха с индивидуальными лестницами из чёрного металла. Архитектор называет их "коробки в коробках".

Три ванных — три настроения

Каждая ванная — как отдельная сцена. Гостевой санузел особенно удивляет: ярко-оранжевая линия пронизывает пространство и обрамляет раковину из старинного каррарского мрамора, некогда использовавшуюся как фонтан. Личный стиль владельцев, свободных от шаблонов, читается в каждой детали.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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