Тише, светлее, моднее: альтернатива деревянным дверям, которую выбирают дизайнеры

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всё больше домовладельцев отказываются от тяжёлых деревянных дверей — и на то есть веские причины. Если вы хотите, чтобы интерьер был светлым, визуально просторным и выглядел современно, стоит обратить внимание на одну стильную альтернативу, которая уже стала настоящим трендом.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Стекло вместо дерева: почему это работает

Двери со стеклянными вставками — не просто про современный дизайн, но и про практичность. Они моментально делают помещение светлее, наполняют его воздухом и визуально расширяют пространство. Благодаря стеклу естественный свет свободно проходит между комнатами, экономя электроэнергию и создавая уютную, "живую" атмосферу.

Как выбрать стеклянную дверь под свой интерьер

Самое удобное — это то, что такие двери подходят почти ко всем стилям:

Матовые стекла обеспечат приватность.

обеспечат приватность. Прозрачные - сделают интерьер цельным.

- сделают интерьер цельным. Декоративные - добавят изюминку.

Такой вариант можно вписать и в классический интерьер, и в минималистичный, и даже в сканди-стиль. Главное — правильно выбрать стеклянную вставку и материал рамы.

Эстетика света и простора

Гладкие поверхности, прямые линии, визуальная лёгкость — всё это делает стекло идеальным материалом для оформления современных пространств. Особенно эффектно такие двери смотрятся между кухней и гостиной или при выходе на террасу.

Архитекторы отмечают, что стеклянные двери помогают объединить внутреннее и внешнее пространство, стирая границы и превращая дом в гармоничную, открытую среду. А ещё это просто красиво.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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