Тише, светлее, моднее: альтернатива деревянным дверям, которую выбирают дизайнеры

Всё больше домовладельцев отказываются от тяжёлых деревянных дверей — и на то есть веские причины. Если вы хотите, чтобы интерьер был светлым, визуально просторным и выглядел современно, стоит обратить внимание на одну стильную альтернативу, которая уже стала настоящим трендом.
Двери со стеклянными вставками — не просто про современный дизайн, но и про практичность. Они моментально делают помещение светлее, наполняют его воздухом и визуально расширяют пространство. Благодаря стеклу естественный свет свободно проходит между комнатами, экономя электроэнергию и создавая уютную, "живую" атмосферу.
Самое удобное — это то, что такие двери подходят почти ко всем стилям:
Такой вариант можно вписать и в классический интерьер, и в минималистичный, и даже в сканди-стиль. Главное — правильно выбрать стеклянную вставку и материал рамы.
Гладкие поверхности, прямые линии, визуальная лёгкость — всё это делает стекло идеальным материалом для оформления современных пространств. Особенно эффектно такие двери смотрятся между кухней и гостиной или при выходе на террасу.
Архитекторы отмечают, что стеклянные двери помогают объединить внутреннее и внешнее пространство, стирая границы и превращая дом в гармоничную, открытую среду. А ещё это просто красиво.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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