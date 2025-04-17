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Одна кухня — сто лет истории: как старые доски меняют современный интерьер

2:36
Недвижимость

Кухня давно уже не просто место, где готовят еду. Это — сердце дома, где встречаются уют, стиль и забота об экологии. Переработанная древесина помогает объединить всё это в одном интерьере. Она не просто выглядит эффектно — за каждым её сучком и трещинкой скрывается история.

Интерьер дома
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер дома

Что такое переработанная древесина

Это доски и балки, "вторично рождённые" после сноса старых домов, амбаров, церквей, мостов. Такие материалы пережили годы дождей и солнца, успели "высохнуть" и обрели редкую устойчивость. В них — текстура времени, которую невозможно подделать: следы гвоздей, глубокие прожилки, патина. Именно это делает их особенно ценными для дизайнеров.

Почему стоит выбрать именно её

  • Эстетика: каждый фрагмент уникален, а поверхность будто "рассказывает" о своём прошлом.
  • Экологичность: повторное использование дерева — это минус одно срубленное дерево и плюс в копилку осознанного потребления.
  • Прочность: прошедшее проверку временем дерево меньше подвержено растрескиванию и деформации.

Где использовать переработанное дерево на кухне

  • Столешницы и острова: дерево добавит тёплый акцент даже в минималистичный интерьер.
  • Шкафы и открытые полки: замените глянцевые фасады на состаренные доски — и кухня сразу заиграет.
  • Облицовка стен и полов: добавляет текстуру и создаёт эффект "загородного дома" в любой квартире.
  • Детали: держатели для посуды, рамы, скамейки — всё это может стать ярким акцентом.
  • Сочетания: дерево отлично "дружит" с бетоном, мрамором, металлом и даже плиткой.

Какие породы встречаются чаще

  • Пероба-роза: прочная и тёплая, с выразительным узором.
  • Ипе: оливково-коричневая, невероятно долговечная.
  • Ятоба: устойчива к влаге — идеальна для кухни.
  • Ангелим: светлая и крепкая, подойдёт для потолков и мебели.
  • Жакаранда: тёмная и благородная, с ноткой роскоши.

Как ухаживать

  • Протирайте мягкой влажной тканью, избегая агрессивной химии.
  • Обрабатывайте воском или лаком, чтобы защитить от влаги и жира.
  • Не допускайте прямых солнечных лучей.
  • Проверяйте дерево на наличие насекомых — особенно перед установкой.

Вывод простой: переработанная древесина — это способ создать не просто стильную, а осмысленную кухню, где эстетика встречается с экологией.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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