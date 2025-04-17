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Многофункциональные журнальные столики: изучаем тренды 2025 года

2:42
Недвижимость

Журнальный стол — это не просто поверхность для чашки кофе или пульта. Это визуальный центр гостиной, связующее звено между мебелью и элементом уюта. Он может объединить пространство, подчеркнуть стиль интерьера и рассказать о вашем вкусе.

Журнальный столик
Фото: Designed by Freepik by mrsiraphol is licensed under Public domian
Журнальный столик

Почему журнальный стол — важный элемент

Журнальные столы выполняют несколько функций одновременно:

  • Поддерживают повседневные предметы (пульты, книги, напитки);

  • Организуют зону отдыха;

  • Дополняют композицию дивана и кресел;

  • Создают визуальный ритм в интерьере;

  • Могут служить границей между зонами в открытых планировках.

Как выбрать журнальный стол: 5 практических советов

1. Пропорции

Оптимальная высота — на уровне сиденья дивана (примерно 40-50 см). Длина — от половины до двух третей длины дивана.

2. Форма и пространство

  • Круглые и овальные столы лучше подходят для маленьких комнат и домов с детьми.

  • Квадратные — для симметричных, сбалансированных зон.

  • Прямоугольные — в длинных гостиных.

3. Материалы

  • Дерево — тёплое и универсальное;

  • Стекло — визуально облегчает пространство;

  • Мрамор или металл - придают роскошь и современность.

4. Цвет и стиль

Контраст — это смело и выразительно. В нейтральной комнате стол с цветом или фактурой станет акцентом. В ярком интерьере — лучше придерживаться спокойных тонов.

5. Функциональность

Современные модели могут быть модульными, складными, с ящиками или выдвижными элементами. Это удобно для небольших квартир и минималистичных пространств.

Как декорировать журнальный стол

Журнальный стол — это площадка для самовыражения. Вот что на нём может быть:

  • Книги с красивыми обложками, уложенные стопкой;

  • Вазы с живыми цветами или горшечные растения;

  • Свечи, подсвечники, декоративные подносы;

  • Скульптуры, ароматы, интерьерные безделушки;

  • Предметы, отражающие ваш вкус или интересы (винтаж, арт, этника).

Совет: используйте нечётное число объектов и варьируйте высоту и текстуры, чтобы создать интересную композицию.

Когда стол становится трансформером

Новинки дизайна предлагают многофункциональные столы:

  • Модули, которые раздвигаются или штабелируются;

  • Столы-пуфы и скамеечки;

  • Модели с выдвижными секциями и местами хранения.

Это находка для небольших гостиных или квартир-студий, где каждый сантиметр на счету.

Уточнения

Журнальный столик преддиванный, чайный — небольшой низкий столик, который обычно располагают перед диваном или группой кресел в гостиной, холле, для украшения интерьера и временного размещения книг, журналов, газет, еды и напитков.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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