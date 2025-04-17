Лебедь из покрышки и другие ужасы: от какого декора пора избавиться этой весной

3:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — время генеральной уборки не только в шкафу, но и в интерьере. Так что если некоторые из этих "дизайнерских решений" до сих пор с вами — возможно, пора расстаться.

Фото: wikipedia is licensed under Public Domain Лебедь из покрышки

1. Искусственные цветы — пластиковый позор из 90-х

Когда-то они казались удобным вариантом: не завянут, не просят воды. Но сегодня яркие пластиковые букеты выглядят как странная пародия на природу. Пыль, которая годами накапливается на "лепестках", уже начала жить своей жизнью. В 2025-м мы выбираем живые растения: они очищают воздух, увлажняют помещение и радуют глаз. Не хотите тратиться? Поставьте в вазу ветку сирени или луговые цветы — даже пустая ваза эстетичнее пластикового фикуса.

2. Шторы с бусинами и бахромой — телешоп в худшем смысле

Помните разделение комнат с помощью висящих нитей и щелкающих бусин? Эти "шторы" шумят, собирают пыль и превращают квартиру в павильон для экстрасенсов. Сегодня в моде чистота линий, легкость и натуральные ткани. А не бахрома, застрявшая в пылесосе.

3. Настенные цитаты — кринж на стене

"Живи, смейся, люби"? А может "Дом — там, где сердце"? Эти фразы выглядели вдохновляюще… лет 15 назад. Сейчас они больше напоминают заставку к календарю из офиса. И если у вас дома на стене до сих пор висит что-то в этом духе — время стирать. Уют и любовь создаются не виниловыми буквами, а атмосферой.

4. Плюшевый чехол на сиденье унитаза

Вы видели это у бабушки. Возможно, даже хранили в шкафу "на всякий случай". Пора отпустить. Бархатный чехол — это не уют, это дизайнерский кошмар и гигиеническая катастрофа. Просто… нет.

5. Поддельный камин с LED-огоньком

Небольшая иллюзия уюта? Возможно. Но пластиковый камин с мигающими лампочками не согреет ни тело, ни душу. Это не романтика, а декорация из школьной пьесы. Хотите атмосферу — поставьте свечи, гирлянду или уютное кресло. Будет и красиво, и полезно.

6. Садовые лебеди и гипсовые олени

Лебедь из покрышки и весёлая лягушка с фонариком — всё это, кажется, сбежало с ярмарки выходного дня. Ваш сад или балкон достоин большего. Замените это на травы в глиняных горшках, натуральный камень, деревянные ящики — и пространство заиграет.

7. Нелепые светильники и вычурные детали

Сюда же можно отнести люстры с псевдокристаллами, торшеры в виде тропических птиц и абажуры с бахромой. Свет — важный элемент интерьера, но он не должен выглядеть как реквизит к шоу 80-х. В 2025 году тренд — мягкое боковое освещение и лаконичные формы.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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