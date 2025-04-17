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Бассейны, скейт-парк и ресторан: как Джонни Депп и Ванесса Паради жили в своей богемной деревне

2:29
Недвижимость

В начале 2000-х Джонни Депп и Ванесса Паради нашли свой уголок рая — деревушку Ле-План-де-ла-Тур в провансальском Варе. Здесь, среди виноградников и оливковых рощ, они создали настоящую сказку — и вовсе не на голливудский манер.

Дом
Фото: YouTube by Luxury Homes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Идеальный мир на 15 гектарах

Когда звёздная пара приобрела это поместье, они превратили его в нечто большее, чем просто загородный дом. Это была целая мини-деревня с главным домом площадью 400 м², шестью гостевыми коттеджами, художественной студией, часовней, превращённой в дом друзей, рестораном "Chez Marceline" и даже профессиональной кухней.

Для себя и своих детей — Лили-Роуз и Джека — звёзды создали настоящую сказочную страну: два бассейна, фитнес-зал, скейт-парк, винный погреб и игровая зона. Вся атмосфера дышала богемой: песок у бассейна вместо плитки, винный погреб с пиратским антуражем и даже караваны, переоборудованные под гостевые дома.

"С Ванессой и детьми мы жили как в маленькой деревне, похожей на рай. И знаете, что я там делал? Ничего!" — иронично рассказывал Депп в интервью.

Дом, пропитанный духом Паради и Деппа

Интерьеры и экстерьеры отражали дух свободы и творческого беспорядка: винтажная гитара, брошенная на кресле, череп в погребе, цыганские мотивы в каждой детали. За годы владения поместьем Джонни Депп вложил в его обновление почти 10 миллионов долларов.

После расставания — горькая распродажа

Однако в 2012 году сказка закончилась: пара рассталась, а Деппу пришлось задуматься о продаже любимого уголка. В 2015 году поместье было выставлено на рынок за 52,2 миллиона евро. Но покупателей не нашлось. Ни тогда, ни после возобновления продаж в 2021 году.

Теперь — за треть цены

По данным Voici, Ванесса Паради пошла на решительные меры: цена поместья снизилась с 23 миллионов до 13 миллионов евро. Дом, в котором прошло столько счастливых моментов, до сих пор ищет нового владельца, способного оценить его особую энергетику.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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