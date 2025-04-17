Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пешеходные переходы стали минным полем: как законно проехать и не лишиться половины зарплаты
Холодный пот от прогресса: как человекоподобные роботы заставляют нас волноваться
Стас Пьеха рассказал, как справляется с приступами агрессии
Универсальный и очень простой рецепт для любого случая: запечённая курица с овощами, которая понравится всем
Пять шагов или десять? Сколько на самом деле нужно коже вечером — ответ вас удивит
Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался
Как вырастить огурцы в горшках и контейнерах
Бассейны, скейт-парк и ресторан: как Джонни Депп и Ванесса Паради жили в своей богемной деревне
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе

Бросьте в барабан лавровый лист — и посмотрите, что произойдёт с одеждой

1:47
Недвижимость

Звучит странно, но лавровый лист может стать неожиданным союзником в уходе за одеждой и стиральной машиной. Этот привычный каждому кулинарный ингредиент способен не только придавать аромат блюдам, но и улучшать качество стирки. Все больше людей пробуют добавлять его прямо в барабан стиральной машины — и остаются довольны результатом.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

В чём секрет?

Лавровый лист содержит антиоксиданты, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. При стирке он выделяет активные компоненты в воду, помогая эффективно уничтожать бактерии и грибок на одежде. В итоге вещи становятся чище, свежее и безопаснее для кожи — особенно это важно в сезон обострения аллергии.

Кроме того, лавровый лист — отличный натуральный дезодорант. Он устраняет стойкие запахи, в том числе сырости и пота, которые так сложно вывести обычными средствами. И всё это — без использования агрессивной бытовой химии.

Полезен лавровый лист и для самой стиральной машины. Он помогает очищать внутренние поверхности барабана, предотвращает развитие плесени и образование налета. Регулярное использование такой простой хитрости может продлить срок службы бытовой техники и избавить от неприятного запаха, исходящего от самого прибора.

Как использовать?

Просто бросьте несколько листиков лавра в барабан перед стиркой. Если стираете деликатные вещи, лучше использовать мешочек для стирки — это защитит ткань от возможного трения о листья. Легко, безопасно и натурально — неудивительно, что всё больше людей включают эту зелёную "специю" в свой повседневный уход за вещами.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Наука и техника
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Последние материалы
Пять шагов или десять? Сколько на самом деле нужно коже вечером — ответ вас удивит
Колбаса жарится, омлет поднимается — и день уже удался
Как вырастить огурцы в горшках и контейнерах
Бассейны, скейт-парк и ресторан: как Джонни Депп и Ванесса Паради жили в своей богемной деревне
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Кошка просит со стола — можно ли делиться? Вот что допустимо
Городки Сан-Диего готовятся к наплыву гостей — благодаря сёрфингу
Дезодоранты не спасают? Вот что действительно работает
Шик, блеск и никакой химии: восточные ритуалы для красоты волос, которые работают
Смотрел одним глазом: Мостовой объяснил, почему победа Спартака над Уралом была для него очевидна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.