Стоит ли оставлять наружное освещение включенным на всю ночь? Разбираемся во всех тонкостях

Оставлять ли включённым наружный свет на всю ночь — вопрос, который беспокоит не только домовладельцев, но и экспертов по безопасности.
Освещение помогает ориентироваться в темноте, создает ощущение защищенности и может отпугнуть злоумышленников. Однако его постоянное использование связано с рисками: от перерасхода энергии до нарушения экосистемы.
Специалисты подчеркивают: чтобы наружный свет был союзником, а не обузой, важно использовать его грамотно. Например, точечная подсветка входов, дорожек и подъездов помогает безопасно добраться до дома и делает его менее привлекательным для грабителей.
В то же время слишком яркий или плохо направленный свет, напротив, может подчеркнуть уязвимые зоны, мешать соседям и сбивать с толку животных, пишет iefimerida.gr.
Чтобы достичь баланса, эксперты советуют комбинировать разные типы освещения: светильники с датчиками движения, программируемые системы и солнечные фонари. Это не только экономичнее, но и эффективнее с точки зрения безопасности. А современные светодиоды и автоматизация позволяют минимизировать световое загрязнение, сохранив при этом защитную функцию подсветки.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.
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