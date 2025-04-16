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Стоит ли оставлять наружное освещение включенным на всю ночь? Разбираемся во всех тонкостях

1:18
Недвижимость

Оставлять ли включённым наружный свет на всю ночь — вопрос, который беспокоит не только домовладельцев, но и экспертов по безопасности.

Дом
Фото: m.estav.cz is licensed under Public Domain
Дом

Освещение помогает ориентироваться в темноте, создает ощущение защищенности и может отпугнуть злоумышленников. Однако его постоянное использование связано с рисками: от перерасхода энергии до нарушения экосистемы.

Специалисты подчеркивают: чтобы наружный свет был союзником, а не обузой, важно использовать его грамотно. Например, точечная подсветка входов, дорожек и подъездов помогает безопасно добраться до дома и делает его менее привлекательным для грабителей.

В то же время слишком яркий или плохо направленный свет, напротив, может подчеркнуть уязвимые зоны, мешать соседям и сбивать с толку животных, пишет iefimerida.gr.

Чтобы достичь баланса, эксперты советуют комбинировать разные типы освещения: светильники с датчиками движения, программируемые системы и солнечные фонари. Это не только экономичнее, но и эффективнее с точки зрения безопасности. А современные светодиоды и автоматизация позволяют минимизировать световое загрязнение, сохранив при этом защитную функцию подсветки.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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