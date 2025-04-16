До 7 тысяч за забывчивость: за что штрафуют арендаторов квартир

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сдаёте квартиру или снимаете жильё на длительный срок? Стоит помнить: за отсутствие временной регистрации при аренде квартиры на срок более трёх месяцев предусмотрен штраф. Об этом напомнили в Роскачестве.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Открытая дверь

Если вы живёте без временной регистрации в Москве или Санкт-Петербурге, штраф составит от 5 до 7 тысяч рублей. В остальных регионах — от 2 до 5 тысяч. Причем этот порядок действует уже более десяти лет, но далеко не все арендаторы и собственники об этом знают.

Юрист Николай Попов из компании "Форлекс" уточняет: временная регистрация требуется только при переезде в другой регион. Если вы просто переезжаете из одной квартиры в другую в пределах одного и того же города, оформлять её не нужно.

Также он отметил, что временная регистрация не даёт арендатору дополнительных прав — она прекращается по окончании срока действия договора найма, пишет "Царьград".

Важно: если договор расторгнут досрочно, регистрация автоматически не аннулируется. Нужно подать отдельное заявление. В противном случае временная регистрация продолжит действовать. Кроме того, человек с временной регистрацией может оформить её и на своего несовершеннолетнего ребёнка — при наличии договора аренды.

Попов также пояснил разницу между временной и постоянной регистрацией. Временная — чисто технический момент, постоянная же даёт фактическое право проживания в квартире. И если человек прописан постоянно, то выписать его можно будет только через суд. Именно поэтому владельцам стоит внимательно относиться к оформлению всех документов при сдаче квартиры.

К слову, одна из московских семей, проживающих в квартире без согласия собственника, в ближайшее время может быть выселена. Как сообщили в пресс-службе суда, решение будет принято официально, после чего последуют все необходимые действия.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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