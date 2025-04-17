Вирусный лайфхак, который выглядит гениально… пока не включаешь утюг

Старое видео внезапно вернулось в тренды TikTok, набрав сотни тысяч просмотров. В ролике демонстрируется, как вернуть чистоту утюгу с помощью всего двух доступных ингредиентов — лимона и зубной пасты. Всё выглядит просто, быстро и эффективно. Но стоит ли пробовать это на практике?
В минутном ролике с закадровым мужским голосом ИИ объясняется, что нужно:
Метод вызывает доверие своей наглядностью. Но именно это и делает его особенно опасным.
Несмотря на простоту, в видео допущены критические ошибки. Во-первых, весь процесс происходит с включённым прибором. Это небезопасно — риск удара током и ожогов очень высок, особенно при контакте с жидкостями.
Во-вторых, чистка горячего утюга с лимонной кислотой и зубной пастой может навредить самому устройству:
Кроме того, зубная паста может забить паровые отверстия, что скажется на работе утюга и оставит пятна на одежде.
Лучше не экспериментировать с сомнительными советами из интернета, а использовать проверенные и безопасные методы:
1. Пищевая сода
Сделайте пасту из соды и воды или уксуса. Нанесите на остывшую подошву, аккуратно потрите, затем уберите влажной тканью.
2. Мягкое моющее средство
Смешайте пару капель средства с водой, смочите мягкую ткань и протрите холодную поверхность утюга. Удалите остатки другой влажной тряпкой.
Главное — отключать утюг перед чисткой и ждать полного остывания.
Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.
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