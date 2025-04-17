Вирусный лайфхак, который выглядит гениально… пока не включаешь утюг

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старое видео внезапно вернулось в тренды TikTok, набрав сотни тысяч просмотров. В ролике демонстрируется, как вернуть чистоту утюгу с помощью всего двух доступных ингредиентов — лимона и зубной пасты. Всё выглядит просто, быстро и эффективно. Но стоит ли пробовать это на практике?

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

Что показывает вирусное видео

В минутном ролике с закадровым мужским голосом ИИ объясняется, что нужно:

включить утюг и прогреть его до максимума;

натереть горячую подошву половинкой лимона;

нанести зубную пасту на абразивную сторону губки и тщательно протереть основу утюга;

удалить остатки влажной тканью;

для чистки паровых отверстий — залить уксус в резервуар, дождаться выхода пара и проутюжить бумажные полотенца.

Метод вызывает доверие своей наглядностью. Но именно это и делает его особенно опасным.

Почему этот способ может повредить утюг

Несмотря на простоту, в видео допущены критические ошибки. Во-первых, весь процесс происходит с включённым прибором. Это небезопасно — риск удара током и ожогов очень высок, особенно при контакте с жидкостями.

Во-вторых, чистка горячего утюга с лимонной кислотой и зубной пастой может навредить самому устройству:

лимон — кислота, разъедающая покрытие и вызывающая коррозию;

зубная паста и губка — абразивные вещества, способные оставить царапины;

бумажные полотенца и пар — при перегреве возможен даже пожар.

Кроме того, зубная паста может забить паровые отверстия, что скажется на работе утюга и оставит пятна на одежде.

Как правильно чистить утюг

Лучше не экспериментировать с сомнительными советами из интернета, а использовать проверенные и безопасные методы:

1. Пищевая сода

Сделайте пасту из соды и воды или уксуса. Нанесите на остывшую подошву, аккуратно потрите, затем уберите влажной тканью.

2. Мягкое моющее средство

Смешайте пару капель средства с водой, смочите мягкую ткань и протрите холодную поверхность утюга. Удалите остатки другой влажной тряпкой.

Главное — отключать утюг перед чисткой и ждать полного остывания.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.



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