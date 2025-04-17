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Эта полка умеет больше, чем вся ваша тумбочка — и не занимает места

1:38
Недвижимость

Интерьеры меняются быстрее, чем мода на джинсы с низкой посадкой. Сегодня в спальнях всё чаще исчезают привычные тумбочки, уступая место новой тенденции — плавающим полкам.

Прикроватная тумба
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Прикроватная тумба

Да, это не ошибка. Обычные тумбы больше не считаются обязательным элементом уюта. На смену им пришли компактные, лёгкие и по-настоящему стильные полки, которые крепятся прямо к стене.

Почему все переходят на полки

Главная причина — минимализм и экономия пространства. Плавающие конструкции не загромождают комнату, визуально "воздуха" становится больше, а интерьер выглядит современно и свежо.

Такие полки позволяют играть с высотой и формой. Можно выбрать что-то геометричное и строгие линии, а можно — округлые, тёплые формы из дерева. Есть и ультрасовременные версии из меламина или металла.

Индивидуальный подход

Эта мебель легко подстраивается под ваш стиль жизни. Кто-то устанавливает по одной полке с каждой стороны кровати, добавляя к ним светильники или растения. А кто-то ограничивается одной — для книги, воды и телефона.

Вариантов столько, сколько фантазии — это и делает новую моду такой привлекательной. Без шума, пыли и капитального ремонта спальня может заиграть по-новому.

"Плавающие полки дают ощущение свободы. Они не требуют привязки к полу, не воруют пространство и смотрятся легко" — делятся пользователи в соцсетях.

Уточнения

Прикроватная тумба (также, в просторечии: прикроватная тумбочка, тумбочка, ночной столик) — небольшой шкафчик, который устанавливается около кровати.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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