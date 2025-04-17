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Ваш кран не блестит? Возможно, он зовёт на помощь — и вы это игнорируете

1:53
Недвижимость

Когда в доме всё сверкает после уборки, но кран по-прежнему покрыт мутными разводами, — это тревожный сигнал. Мы чистим ванную, тратим время на раковину и полку с косметикой, а вот кран, как ни странно, чаще всего остаётся без внимания. И зря.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Чем опасен налёт

Известковый налёт не просто портит внешний вид. Он медленно, но верно разрушает сантехнику, снижает напор воды и создаёт идеальную среду для бактерий. Пятна белого цвета расползаются по металлу, оставляя ощущение неопрятности даже в самой ухоженной ванной.

Кроме того, со временем минеральные отложения могут закупорить кран и внутренние трубы. Последствия — от капающей воды до необходимости замены элементов. Но есть выход, и он проще, чем кажется.

Без лимона и уксуса? А вот и нет

Секрет чистого крана — в двух простых ингредиентах, которые найдутся в каждом доме:

  • Уксус: натуральный обезжириватель, дезинфицирующее средство и враг неприятных запахов.
  • Вода: идеальный компаньон, но в одиночку с налётом не справится.

Смешайте уксус и воду в равных частях и перелейте в пульверизатор. Распылите смесь на кран и самые загрязнённые участки, оставьте на несколько минут. Затем аккуратно почистите щёткой с мягкой щетиной. Всё - кран снова блестит, как в день покупки.

Важный момент

Не забывайте: уксус — мягкий, но всё же абразив. Не используйте его на поверхностях, чувствительных к кислоте (например, натуральном камне). А для хрома и нержавейки это — идеальное средство.

Такой способ очищает, освежает и помогает продлить жизнь сантехники. А главное — без лимонов, порошков и дорогостоящих средств.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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