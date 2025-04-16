Игрушки — источник микробов? Вот как безопасно их очистить

Плюшевые мишки и зайцы давно стали символом уюта и детства. Но за их милой внешностью может скрываться настоящая угроза. Исследование показало: на поверхности мягких игрушек в два раза больше микробов, чем на сиденье унитаза. А ведь эти "пылесборники" обнимают и тискают ежедневно, особенно дети.
Учёные из MattressNextDay выяснили, что плюшевые игрушки — настоящие резервуары бактерий. Среди них обнаружили золотистый стафилококк и кишечную палочку — потенциально опасные для детей микроорганизмы. Около трети игрушек показали критически высокий уровень загрязнения, превышающий 1000 АТФ-единиц (биолюминесцентный тест загрязнения), сообщает prmira.ru
"Это не просто пыль. Это микробы, способные вызвать серьёзные инфекции", — предупреждает доктор Сниегуоле Гейге.
Иммунитет у детей формируется, и даже небольшая доза бактерий может спровоцировать заболевание.
Пылевые клещи и споры плесени вызывают аллергию и усугубляют астму.
Игрушки контактируют с лицом, ртом и руками, легко передавая микробы.
Для большинства игрушек:
Деликатный режим, температура до 40 °C
Используйте мешок для стирки или наволочку
Детский порошок без отдушек
Сушить — только на воздухе!
Для деликатных изделий:
Замочите в воде с детским мылом
Промойте губкой или щёткой
Хорошо выполощите и дайте высохнуть на солнце или в тени
Для игрушек с электроникой:
Пылесос с мягкой насадкой
Влажные салфетки для текстиля
Сода или крахмал: поместите игрушку в пакет с порошком, встряхните, удалите остатки щёткой
Если игрушка большая, сильно загрязнена или содержит встроенные механизмы — лучше не рисковать и отдать её специалистам. Озонирование дополнительно избавит от бактерий и запахов.
"Игрушки должны радовать, а не вредить. Чистка — простая мера, но она может защитить здоровье всей семьи", — подчёркивает доктор Гейге.
Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и набивного материала. В разное время для набивки использовали солому, опилки, стружку, вату, волокна хлопка и т. п.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.