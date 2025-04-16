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Игрушки — источник микробов? Вот как безопасно их очистить

2:22
Недвижимость

Плюшевые мишки и зайцы давно стали символом уюта и детства. Но за их милой внешностью может скрываться настоящая угроза. Исследование показало: на поверхности мягких игрушек в два раза больше микробов, чем на сиденье унитаза. А ведь эти "пылесборники" обнимают и тискают ежедневно, особенно дети.

Девочка с игрушкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девочка с игрушкой

Что показало исследование

Учёные из MattressNextDay выяснили, что плюшевые игрушки — настоящие резервуары бактерий. Среди них обнаружили золотистый стафилококк и кишечную палочку — потенциально опасные для детей микроорганизмы. Около трети игрушек показали критически высокий уровень загрязнения, превышающий 1000 АТФ-единиц (биолюминесцентный тест загрязнения), сообщает prmira.ru

"Это не просто пыль. Это микробы, способные вызвать серьёзные инфекции", — предупреждает доктор Сниегуоле Гейге.

Почему это опасно

  • Иммунитет у детей формируется, и даже небольшая доза бактерий может спровоцировать заболевание.

  • Пылевые клещи и споры плесени вызывают аллергию и усугубляют астму.

  • Игрушки контактируют с лицом, ртом и руками, легко передавая микробы.

Как правильно чистить мягкие игрушки

Машинная стирка

Для большинства игрушек:

  • Деликатный режим, температура до 40 °C

  • Используйте мешок для стирки или наволочку

  • Детский порошок без отдушек

  • Сушить — только на воздухе!

Ручная стирка

Для деликатных изделий:

  • Замочите в воде с детским мылом

  • Промойте губкой или щёткой

  • Хорошо выполощите и дайте высохнуть на солнце или в тени

Сухая чистка

Для игрушек с электроникой:

  • Пылесос с мягкой насадкой

  • Влажные салфетки для текстиля

  • Сода или крахмал: поместите игрушку в пакет с порошком, встряхните, удалите остатки щёткой

Химчистка

Если игрушка большая, сильно загрязнена или содержит встроенные механизмы — лучше не рисковать и отдать её специалистам. Озонирование дополнительно избавит от бактерий и запахов.

"Игрушки должны радовать, а не вредить. Чистка — простая мера, но она может защитить здоровье всей семьи", — подчёркивает доктор Гейге.

Уточнения

Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного меха, ткани и набивного материала. В разное время для набивки использовали солому, опилки, стружку, вату, волокна хлопка и т. п. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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