Овощи больше не мнутся: возвращаю терке остроту за 30 секунд

С затупившейся теркой кухня превращается в полосу препятствий: сыр мнётся, овощи скользят, а нервы сдают. Хочется выкинуть её и купить новую?
Подождите. Есть способ, который вернёт зубцам былую хватку — и всё, что нужно, уже лежит у вас на кухне.
Обычный черствый мякиш работает как натуральный абразив. Особенно эффективны ржаной или цельнозерновой хлеб — у них плотнее структура, и они лучше "чистят". Просто:
Возьмите кусок черствого хлеба;
Потрите его о терку в направлении зубцов с лёгким нажимом;
Крошки проникнут в углубления и счищат ржавчину, а крахмал — отполирует металл.
Уже через 30 секунд зубцы снова цепляют — никакой скользкой моркови.
Почему это работает? Терка тупится не от времени, а из-за налёта и микрочастиц, которые забивают режущие кромки. А хлеб — мягкий, но цепкий — вытягивает всё лишнее.
Добавь соль: посыпь ею терку перед обработкой хлебом — кристаллы усилят чистку и продезинфицируют металл.
Нет хлеба? Возьми картошку: сырой клубень действует за счёт крахмала и сока — они растворяют жир и очищают поверхность.
Алюминиевая фольга - ещё один вариант. Скомкай её в плотный шар и проведи по зубцам. Этот метод особенно хорош для металлических терок.
Интересно, что раньше хозяйки чистили терки… золой и песком. Но хлебный лайфхак — более деликатный и безопасный. Им можно обновить даже старые шинковки и ножи для капусты — главное, не давить слишком сильно.
Теперь натирать сыр — одно удовольствие. И если кто-то из гостей спросит, почему у вас терка работает, как новая, — у вас будет что ответить.
Тёрка хозяйственная — кухонный инструмент для измельчения (натирания) пищевых продуктов: овощей, сыра и других.
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