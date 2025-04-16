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Овощи больше не мнутся: возвращаю терке остроту за 30 секунд

Недвижимость

С затупившейся теркой кухня превращается в полосу препятствий: сыр мнётся, овощи скользят, а нервы сдают. Хочется выкинуть её и купить новую?

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Подождите. Есть способ, который вернёт зубцам былую хватку — и всё, что нужно, уже лежит у вас на кухне.

Хлеб спасёт терку

Обычный черствый мякиш работает как натуральный абразив. Особенно эффективны ржаной или цельнозерновой хлеб — у них плотнее структура, и они лучше "чистят". Просто:

  • Возьмите кусок черствого хлеба;

  • Потрите его о терку в направлении зубцов с лёгким нажимом;

  • Крошки проникнут в углубления и счищат ржавчину, а крахмал — отполирует металл.

Уже через 30 секунд зубцы снова цепляют — никакой скользкой моркови.

Почему это работает? Терка тупится не от времени, а из-за налёта и микрочастиц, которые забивают режущие кромки. А хлеб — мягкий, но цепкий — вытягивает всё лишнее.

Хочешь усилить эффект

  • Добавь соль: посыпь ею терку перед обработкой хлебом — кристаллы усилят чистку и продезинфицируют металл.

  • Нет хлеба? Возьми картошку: сырой клубень действует за счёт крахмала и сока — они растворяют жир и очищают поверхность.

  • Алюминиевая фольга - ещё один вариант. Скомкай её в плотный шар и проведи по зубцам. Этот метод особенно хорош для металлических терок.

Интересно, что раньше хозяйки чистили терки… золой и песком. Но хлебный лайфхак — более деликатный и безопасный. Им можно обновить даже старые шинковки и ножи для капусты — главное, не давить слишком сильно.

Теперь натирать сыр — одно удовольствие. И если кто-то из гостей спросит, почему у вас терка работает, как новая, — у вас будет что ответить.

Уточнения

Тёрка хозяйственная — кухонный инструмент для измельчения (натирания) пищевых продуктов: овощей, сыра и других.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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