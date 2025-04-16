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Блестят, как новые: как помыть окна без воды и тряпки

1:31
Недвижимость

Промытые окна, которые при первом солнечном луче покрываются разводами — слишком знакомый сценарий. А ведро мутной воды, пять тряпок и боль в плечах в подарок?

Мытьё окон
Фото: Freepik
Мытьё окон

Пора оставить это в прошлом.

Есть метод, который работает без воды, без тряпок и — внимание — без стресса. Всё, что нужно: резиновый скребок, немного спирта и старая добрая газета.

Вот как сделать окна кристально чистыми

Протрите стекло сухой микрофиброй, чтобы убрать пыль.

Смешайте в пульверизаторе:

  • 200 мл медицинского спирта,
  • 50 мл уксуса,
  • 2 капли средства для мытья посуды.

Распылите смесь на стекло и сразу проведите скребком сверху вниз. Спирт испаряется быстро, а скребок счищает грязь — никаких подтёков.

Финальный штрих — газета. Смятая газетная бумага не только впитает остатки влаги, но и придаст стеклу блеск благодаря типографской краске.

Что делать с окнами на втором этаже

Всё просто: возьмите швабру с телескопической ручкой, оберните её микрофиброй и работайте с тем же раствором. А если не хочется возиться утром — распылите средство вечером, а утром просто удалите грязь скребком. Кстати, метод работает даже зимой — спирт не даёт раствору замерзнуть.

Попробуйте — и вы больше никогда не вернётесь к старому способу. Окна станут буквально зеркальными, а вы не потратите ни капли лишней энергии.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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