Промытые окна, которые при первом солнечном луче покрываются разводами — слишком знакомый сценарий. А ведро мутной воды, пять тряпок и боль в плечах в подарок?
Пора оставить это в прошлом.
Есть метод, который работает без воды, без тряпок и — внимание — без стресса. Всё, что нужно: резиновый скребок, немного спирта и старая добрая газета.
Протрите стекло сухой микрофиброй, чтобы убрать пыль.
Смешайте в пульверизаторе:
Распылите смесь на стекло и сразу проведите скребком сверху вниз. Спирт испаряется быстро, а скребок счищает грязь — никаких подтёков.
Финальный штрих — газета. Смятая газетная бумага не только впитает остатки влаги, но и придаст стеклу блеск благодаря типографской краске.
Всё просто: возьмите швабру с телескопической ручкой, оберните её микрофиброй и работайте с тем же раствором. А если не хочется возиться утром — распылите средство вечером, а утром просто удалите грязь скребком. Кстати, метод работает даже зимой — спирт не даёт раствору замерзнуть.
Попробуйте — и вы больше никогда не вернётесь к старому способу. Окна станут буквально зеркальными, а вы не потратите ни капли лишней энергии.
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.