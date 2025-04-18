Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В январе — марте 2025 года в Москве зафиксировано рекордно низкое количество новых проектов новостроек за последние 13 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

По данным исследования аналитиков «Метриум", продажи стартовали всего в восьми новых проектах. При этом в начале года не появилось ни одного нового проекта апартаментов, что является необычным явлением для предыдущих периодов.

Структура новых запусков значительно изменилась: шесть из восьми проектов (75%) относятся к бизнес-классу, что значительно превышает показатель прошлого года, когда их доля составляла 36%. Также на рынок вышел один проект делюкс-класса и один проект комфорт-класса в Новой Москве. При этом новых проектов премиум-класса не появилось.

Директор коммерческого управления STONE Кристина Недря отметила, что еще год назад на рынке доминировали массовые новостройки, но теперь лидируют проекты бизнес-класса. По итогам первого квартала 2025 года их доля достигла 46,5%.

Это объясняется тем, что девелоперы и покупатели проектов бизнес-класса легче адаптировались к текущей экономической ситуации, особенно к высоким процентным ставкам по кредитам. Клиенты этого сегмента могут быстрее выплачивать рассрочки и вносить более высокие первоначальные взносы, в то время как для покупателей массовых новостроек такие условия часто оказываются обременительными.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавила, что число сделок по договорам долевого участия в январе — марте 2025 года достигло максимальных 8,3%, что на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Застройщики сокращают количество новых проектов из-за высокой ключевой ставки, подчеркнул управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По данным «Дом.рф», за первый квартал 2025 года в России было запущено 8,1 млн кв. м новостроек, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Снижение коснулось половины регионов страны.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.





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