Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти треть жителей России (31,6%) планируют провести майские праздники на даче, как показывают результаты опроса, проведенного финансовой платформой Webbankir среди 2 тысяч человек.

Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дача

Большинство респондентов (48,4%) ценят дачу за возможность уединения и покоя. Для 38,1% это место для встреч с друзьями, а 34,2% любят заниматься садоводством и огородничеством.

Россияне также поделились своими представлениями о даче мечты. Большинство (66,5%) считают обязательным наличие плодовых деревьев. На втором месте по популярности — мангал (58,7%), который стал символом загородного отдыха. 55,5% опрошенных хотят видеть на своем участке цветы и декоративные растения, 43,9% предпочитают газон, 42,6% — огород, а 36,8% мечтают о близости леса, сообщает Газета.Ru.

Для большинства респондентов (69%) главным критерием хорошей дачи является наличие добротного дома. Важными факторами также считаются удобная транспортная доступность (34,2%), экологически чистый район (34%) и хорошие соседи (27,7%). Наличие большого участка и интересных мест поблизости отметили 25,8% и 21,9% участников опроса соответственно.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .





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