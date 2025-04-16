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Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне

2:24
Недвижимость

Микроволновая печь долгое время была незаменимым прибором на кухне, обеспечивая быстрый разогрев пищи и ее размораживание. Но похоже, что на смену этому удобному устройству пришел новый прибор, который в разы эффективнее и универсальнее. О каком устройстве идет речь?

Конвекционная печь
Фото: Designed be Freepik by vecstock is licensed under Public domian
Конвекционная печь

Новый фаворит на кухне: комбинированная конвекционная печь

Сегодня на рынок выходит новое устройство — комбинированная конвекционная печь, которая по функциональности и удобству явно превосходит привычную микроволновку. Эта печь сочетает в себе несколько функций, включая конвекцию, приготовление на пару и сухой жар, что делает ее значительно более универсальной.

Преимущества комбинированной конвекционной печи

Комбинированная печь позволяет готовить пищу различными способами, а также проводить процессы дегидратации и ферментации. Она оснащена заслонками, контролирующими влажность, и вентиляторами, которые могут генерировать пар, что делает процесс приготовления еще более гибким. Кроме того, в отличие от микроволновой печи, эта модель способна не только разогревать пищу, но и жарить, варить, выпекать и запекать.

Три ключевых отличия от микроволновки

Время приготовления

  • В то время как микроволновая печь разогревает пищу с высокой скоростью, комбинированная конвекционная печь работает немного медленнее, но ее возможности в приготовлении намного шире.

Функциональность

  • Микроволновка просто разогревает или размораживает продукты, а комбинированная печь позволяет жарить, варить, выпекать и даже готовить на пару, обеспечивая гораздо больше вариантов для приготовления пищи.

Мощность

  • Микроволновая печь ограничена размораживанием и разогревом, в то время как конвекционная печь может готовить и разогревать пищу в больших объемах, что делает ее идеальной для более серьезных кулинарных задач.

Почему комбинированная конвекционная печь лучше

Несмотря на то, что она немного медленнее в работе, комбинированная конвекционная печь является более универсальным и многофункциональным прибором. Она позволяет не только разогревать еду, но и готовить полноценные блюда, что делает ее прекрасной заменой микроволновке на вашей кухне.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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