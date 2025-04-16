Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне

Микроволновая печь долгое время была незаменимым прибором на кухне, обеспечивая быстрый разогрев пищи и ее размораживание. Но похоже, что на смену этому удобному устройству пришел новый прибор, который в разы эффективнее и универсальнее. О каком устройстве идет речь?
Сегодня на рынок выходит новое устройство — комбинированная конвекционная печь, которая по функциональности и удобству явно превосходит привычную микроволновку. Эта печь сочетает в себе несколько функций, включая конвекцию, приготовление на пару и сухой жар, что делает ее значительно более универсальной.
Комбинированная печь позволяет готовить пищу различными способами, а также проводить процессы дегидратации и ферментации. Она оснащена заслонками, контролирующими влажность, и вентиляторами, которые могут генерировать пар, что делает процесс приготовления еще более гибким. Кроме того, в отличие от микроволновой печи, эта модель способна не только разогревать пищу, но и жарить, варить, выпекать и запекать.
Несмотря на то, что она немного медленнее в работе, комбинированная конвекционная печь является более универсальным и многофункциональным прибором. Она позволяет не только разогревать еду, но и готовить полноценные блюда, что делает ее прекрасной заменой микроволновке на вашей кухне.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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