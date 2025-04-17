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Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов

2:32
Недвижимость

Вы думаете, что от тараканов невозможно избавиться без химии? Ошибаетесь. Эти насекомые могут пережить многое, но для них есть "зелёная" альтернатива — растения, которые помогут избавить дом от тараканов.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Зачем рисковать здоровьем, если есть натуральные способы борьбы с вредителями? Давайте посмотрим, какие растения станут вашими верными союзниками в борьбе с тараканами.

Базилик

  • Базилик не только улучшает вкус ваших блюд, но и служит отличным защитником от тараканов. Аромат этого растения они попросту не переносят. Разместите несколько горшков с базиликом на кухне, и не ждите гостей в виде вредителей.

Мята

  • Мята — еще одно мощное средство для отпугивания тараканов. Она не только издает запах, который неприятен этим насекомым, но и её эфирное масло действует на них как яд. Поместите свежие листья мяты в укромные уголки вашего дома или распылите раствор с мятным маслом в местах, где вы замечали тараканов.

Календула

  • Яркая календула не только украсит интерьер, но и поможет избавиться от тараканов. Этот цветок привлекает внимание не только своими красочными лепестками, но и своим инсектицидным эффектом. Можно приготовить раствор из цветков календулы и опрыскать им места, где могут скрываться насекомые.

Лаванда

  • Лаванда кажется нам очень привлекательной, но её запах для насекомых — настоящий кошмар. Сухие букетики лаванды расставьте по дому, и тараканы точно не осмелятся войти. Можно также использовать лаванду в тканевых мешочках для шкафов и ящиков.

Хризантемы

  • Хризантемы — не только красивое дополнение к интерьеру, но и надежный защитник от тараканов. Их аромат крайне неприятен для насекомых, и они просто не рискуют появляться рядом с ними.

Лавровый лист

  • Лавровый лист — это не только важная кулинарная специя, но и защитник от тараканов. Их эфирное масло отпугивает насекомых, и они будут обходить вашу кухню стороной. Правда, тараканы могут привыкать к запаху, так что это средство работает в основном для "новичков".

Если вы хотите безопасно и без химии избавить свой дом от тараканов, эти растения станут отличной альтернативой. Достаточно разместить их в нужных местах, и вредители потеряют интерес к вашему жилищу.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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