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Не выбрасывайте старые одеяла — вот 6 идей, как их использовать в быту

2:45
Недвижимость

Когда наступает весна, мы начинаем разбирать и упаковывать теплые вещи на хранение. Это касается не только одежды и обуви, но и одеял и пледов, которые часто теряют свой первоначальный вид. Но прежде чем выбрасывать их или отдавать в переработку, попробуйте использовать старые одеяла в быту — они могут послужить вам верой и правдой.

одеяло
Фото: freepik.com by stockgiu is licensed under Free More info
одеяло

Используйте одеяло в багажнике машины

Особенно полезно для тех, кто часто путешествует на машине. Эксперт по организации пространства Анжела О'Брайен рекомендует всегда держать старое одеяло в багажнике. Оно станет отличным "пикниковым" ковриком или просто подстилкой для вашей собаки во время долгих поездок. Также, если машина не оборудована для перевозки животных, такое одеяло поможет защитить салон от грязи и влаги.

Одеяла у двери дачи

Для дачи одеяла могут стать незаменимыми. Поместите их в корзины у двери — это сэкономит время, когда нужно согреться в холодный вечер или устроить барбекю на улице. "Одеяла под рукой всегда удобны для пикников и других летних мероприятий", — утверждает эксперт Минди Годдинг.

Защита хрупких предметов при переезде

Если вам предстоит переезд или покупка хрупких предметов, используйте старые одеяла вместо упаковочной бумаги или пузырчатой пленки. Это не только сэкономит деньги, но и будет экологичнее, чем пластик. Такой способ защиты хорошо подходит для ваз, тарелок и других ломких вещей.

Одеяло как часть декора

Используйте старое одеяло как стильный элемент интерьера. Например, повесьте вязаное или стеганое одеяло на стену как картину, или прикрепите его вместо изголовья за кроватью. Это придаст комнате уникальный стиль, добавит текстуры и уюта. В последнее время такой способ декора становится очень популярным.

Придать интерьеру уют и тепло

Винтажные одеяла и пледы могут стать не только практичным аксессуаром, но и украшением. Повесьте их на спинку кресла или уложите на край кровати. Это простой и эффективный способ оживить пространство, добавив в него яркости и уюта.

Пожертвуйте одеяла в приюты для животных

Если у вас есть старые, но чистые одеяла, не выбрасывайте их. Приюты для животных всегда благодарны за такие пожертвования. Одеяла и пледы могут быть использованы как подстилки для животных или для успокоения питомцев после операций. Это не только поможет приютам, но и станет полезным для тех, кто заботится о животных.

Уточнения

Деко́р  — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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