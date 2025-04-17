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Материал с характером: как шёлк покоряет мир текстиля

2:28
Недвижимость

Шёлк — материал с историей длиной в тысячелетия. Когда-то его производство было тщательно охраняемым секретом, а сейчас — это синоним изысканности и комфорта. Но почему он до сих пор остаётся вне конкуренции среди натуральных тканей?

Шёлк
Фото: https://commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Шёлк

Изысканность с практичностью

Шёлк не только красив на вид — он ещё и невероятно функционален. Одна из его удивительных способностей — регулировать температуру. В жару он охлаждает, в холод — сохраняет тепло. Всё благодаря уникальной структуре волокон, которые дышат и отводят лишнюю влагу.

К тому же, шёлк гипоаллергенен. Его натуральная гладкая поверхность препятствует размножению бактерий, что особенно важно для людей с чувствительной кожей.

Как рождается король тканей

Процесс производства шёлка начинается с… насекомых. Шёлк получают из коконов шелкопряда (бомбика), выращенного на специальных фермах. Эти насекомые вырабатывают нити с помощью слюнных желёз, обволакивая себя коконом.

Чтобы сохранить целостность нити, кокон обрабатывают сразу после формирования — его сушат, размягчают, а затем разматывают. Полученные нити соединяют в пряжу, которая и становится основой будущих изделий.

Виды шёлка: от блеска до матовости

Существует несколько популярных разновидностей шёлка — каждая со своей текстурой, блеском и областью применения:

  • Mulberry silk — самый нежный и блестящий. Его получают из коконов, выращенных на шелковичных деревьях. Применяется для элитной одежды, постельного белья и аксессуаров.
  • Tussah silk — грубее на ощупь, с приглушённым блеском. Его получают от диких шелкопрядов, питающихся дубом и каштаном.
  • Eri silk — обладает матовым блеском и интересной текстурой. Применяется в тканях с характерной плотной структурой.
  • Muga silk — известен своим золотистым оттенком и высокой прочностью. Это символ традиционной роскоши в Индии.

Вечный материал при правильном уходе

При бережном отношении шёлковые изделия сохраняют свой вид годами. Они не тускнеют, не теряют форму и по-прежнему радуют своим изяществом. Роскошь, которая служит долго — редкое сочетание, не так ли?

Уточнения

Шёлк - тонкое текстильное волокно животного происхождения, добываемое из кокона тутового шелкопряда.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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