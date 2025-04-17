Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не стоит снимать всю зарплату в банкомате: важный нюанс
Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос
Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска
Мотоциклы СССР. Урал с коляской — как джип, только советский и без крыши
Новый вирус ведёт себя как ВИЧ, но его невозможно лечить
От страстных поцелуев к холодному прощанию: Рами Малек и Эмма Коррин поставили точку в своих отношениях
Старая яблоня, как новая: приём, который спасает урожай и экономит годы забот
Каждая прогулка — подиум: собаки, чья шуба сводит с ума прохожих
Бедность останется с нами на века? Вот сколько лет потребуется, чтобы победить бедность

Почему эти столешницы не теряют популярности даже спустя годы

2:30
Недвижимость

Выбирая столешницу, мы часто ищем что-то красивое, прочное и долговечное. Но есть один материал, который сочетает в себе всё это и даже больше. Удивительно, но именно натуральное дерево, несмотря на конкуренцию с камнем и пластиком, остаётся фаворитом среди тех, кто ценит качество и стиль.

столешница из массивного дерева
Фото: https://commons.wikimedia.org by Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
столешница из массивного дерева

Главное — надёжность

Массив дерева — это не просто красиво, это ещё и очень крепко. Для столешниц используют твёрдые породы, поэтому повредить такую поверхность очень сложно. Она не боится нагрузок и выдерживает даже активное использование.

Натуральность без компромиссов

Такая столешница абсолютно безопасна — в ней нет ни грамма химии. Это важный плюс для тех, кто заботится о здоровье семьи и предпочитает экологичные материалы.

Идеальна на годы вперёд

Натуральное дерево при должном уходе служит десятилетиями. Оно не теряет своей красоты и прочности, а со временем становится только уютнее. И если появятся царапины — их легко убрать: дерево отлично поддаётся реставрации.

Индивидуальность в каждом изделии

Два одинаковых дерева в природе не существуют — как и двух одинаковых столешниц. Ваша будет действительно уникальной. А разнообразие оттенков, текстур и форм позволяет подобрать идеальный вариант под любой интерьер.

Не боится кухни

Влагостойкость, термостойкость и износостойкость — всё это результат специальной заводской обработки. Такая защита позволяет спокойно готовить, не переживая за сохранность поверхности.

Просто ухаживать

Загрязнения легко удаляются — чаще всего достаточно влажной тряпки. Не нужно покупать дорогую химию и тратить время на сложный уход.

А что с ценой

Да, массив дороже ДСП или пластика. Но стоит выбрать не самые элитные породы — и вы удивитесь, насколько доступной окажется цена. Более того, это решение обойдётся дешевле, чем акрил или кварц.

Но стоит учитывать и нюансы

Требуется уход. Время от времени поверхность нужно обрабатывать специальными маслами или лаками — только так она останется как новая.

Важно выбрать проверенного продавца. Неправильно высушенное или необработанное дерево может деформироваться или потрескаться, особенно в условиях высокой влажности.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Рейд с паром и дубинкой: как плановая проверка обернулась международным скандалом
От смерти к вечной жизни: как Пасха изменила мир
Хотите пахнуть шикарно? Попробуйте ванну с этим маслом
Неисправность на борту: масштабный ремонт Boeing 737 после странного инцидента в небе
Хочешь кожу чище — убери это из рациона: 4 продукта, которые лучше исключить
Крупный банк может экстренно свернуть свой бизнес в России
Пасха на грани: как не сорвать поджелудочную после поста
Настя как бы моя девушка: Эйдельштейн потерял голову от Ивлеевой на съёмках Монастыря — откровенное признание актёра
Секрет бодрости, который не продают в банках: простая формула утреннего рывка
Без возни и опары: идеальные куличи к Пасхе за один вечер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.