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Деревянная мебель прослужит дольше, если не забыть про этот трюк

1:57
Недвижимость

Дерево, каким бы прочным оно ни было, не вечно. Шелушение, вздутие, трещины — всё это сигналы, что ваша деревянная мебель нуждается в заботе. Иногда достаточно взглянуть на покрытие, чтобы понять: пора действовать. А чтобы точно убедиться — капните на поверхность водой. Впиталась быстро? Значит, защита больше не работает.

реставрация мебели
Фото: https://commons.wikimedia.org by Etan J. Tal, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
реставрация мебели

Реставрация: ничего сложного

Обновить защитный слой можно своими силами. Главное — не торопиться и делать всё поэтапно.

  • Шлифовка и очистка. Удалите старое покрытие, пыль и загрязнения.
  • Грунт-антисептик. Нанесите его в первую очередь — он защитит древесину изнутри.
  • Декоративно-защитный слой. После высыхания грунта используйте тот же состав, что был раньше. Не путайте водные и алкидные основы — к каждой нужен свой грунт.

Как наносить, чтобы держалось долго

Правило простое: лучше три тонких слоя, чем один толстый. Особенно при повторном покрытии. Не забывайте, что с каждым слоем текстура дерева становится менее заметной, а цвет — темнее. Чтобы сохранить натуральную красоту, чередуйте цветные и прозрачные лазури. Для уличной мебели выбирайте покрытия с маркировкой UF plus.

Высыхание требует терпения

Здесь всё зависит от типа средства — от 3 часов до пары суток. Не торопитесь, дайте покрытию проявить себя.

Один приём — и защита держится годами

Самый мощный лайфхак — повторное обновление через год после первого нанесения. Почему? Покрытие адаптируется, учится справляться с влагой, морозами и жарой. А вот микротрещины, которые появляются за зиму, можно устранить только новым тонким слоем.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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