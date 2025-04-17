Деревянная мебель прослужит дольше, если не забыть про этот трюк

Дерево, каким бы прочным оно ни было, не вечно. Шелушение, вздутие, трещины — всё это сигналы, что ваша деревянная мебель нуждается в заботе. Иногда достаточно взглянуть на покрытие, чтобы понять: пора действовать. А чтобы точно убедиться — капните на поверхность водой. Впиталась быстро? Значит, защита больше не работает.
Обновить защитный слой можно своими силами. Главное — не торопиться и делать всё поэтапно.
Правило простое: лучше три тонких слоя, чем один толстый. Особенно при повторном покрытии. Не забывайте, что с каждым слоем текстура дерева становится менее заметной, а цвет — темнее. Чтобы сохранить натуральную красоту, чередуйте цветные и прозрачные лазури. Для уличной мебели выбирайте покрытия с маркировкой UF plus.
Здесь всё зависит от типа средства — от 3 часов до пары суток. Не торопитесь, дайте покрытию проявить себя.
Самый мощный лайфхак — повторное обновление через год после первого нанесения. Почему? Покрытие адаптируется, учится справляться с влагой, морозами и жарой. А вот микротрещины, которые появляются за зиму, можно устранить только новым тонким слоем.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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