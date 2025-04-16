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Светильник из театра, стулья из джунглей: интерьер, в который влюбляются

2:10
Недвижимость

Ленни Кравиц не просто рок-звезда — он архитектор эмоций и дизайнер пространства. Его парижский особняк в 16-м округе, известный как "Вилла Рокси", — это не просто дом, а воплощение его музыкальной души и семейных корней.​

Бассейн
Фото: commons.wikimedia.org by Бернар Ганьон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бассейн

Отель Рокси: дом, ставший легендой

Кравиц приобрёл этот особняк в начале 2000-х годов. Ранее он принадлежал графине Анне Д'Орнано, бывшему мэру Довиля. Вдохновлённый духом Парижа и желанием создать пространство, которое отражало бы его личность, музыкант превратил этот дом в произведение искусства. Он основал собственное дизайнерское агентство Kravitz Design, которое взяло на себя всю работу по оформлению интерьера.​

Дизайн, рассказывающий историю

Каждая деталь в доме имеет значение. В центре гостиной — стол Карла Спрингера, обтянутый козьей кожей, окружённый стульями "Africa" от Афры и Тобиа Скарпа, выполненными из ореха и кожи. Эти стулья, вдохновлённые африканским искусством, ценятся коллекционерами и стоят около $9000 за штуку. В доме также можно найти работы Жана-Мишеля Баския, произведения искусства, связанные с историей его семьи, и личные вещи, такие как ботинки Мохамеда Али и Джеймса Брауна.​

Тайный клуб в подвале

Но, возможно, самым неожиданным элементом является подземный клуб. Когда-то служивший котельной, он был преобразован в стильное пространство для вечеринок. Здесь царит атмосфера уюта и интимности, с винтажными постерами, бистро-столиками и стульями, создающими атмосферу, напоминающую о лучших ночных клубах Парижа.​

Личное пространство

Вилла Рокси — это не просто место для жизни, но и пространство для самовыражения. Здесь Кравиц проводит время с дочерью Зои, делая акцент на семейных ценностях и уважении к культуре. Он описывает свой стиль как "сентиментальный шик", сочетая элегантность с личными воспоминаниями и историей.​

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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