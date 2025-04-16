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Один разворот — и фольга превращается в термос или холодильник

1:43
Недвижимость

Алюминиевая фольга — вроде бы простая вещь, но даже с ней не всё так однозначно. Оказывается, то, какой стороной вы её кладёте к продукту — блестящей или матовой — имеет значение. И это может повлиять как на вкус, так и на безопасность еды.

Фольга
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Есть разница: глянцевая или матовая

Многие уверены, что стороны фольги — это просто дизайн. Но физика думает иначе.

"Если вы хотите, чтобы еда сохраняла тепло, фольгу нужно разворачивать блестящей стороной внутрь. Она отражает тепло обратно к продукту", — объясняют специалисты.

"А вот если цель — охладить блюдо быстрее, тогда внутрь должна смотреть матовая сторона: она быстрее отдаёт тепло наружу".

То есть всё просто:

  • Нужно сохранить тепло — блестящая сторона внутрь
  • Нужно охладить — матовая сторона внутрь
  • Гигиена тоже важна

Чем быстрее охлаждаются остатки еды, тем ниже риск размножения бактерий. Это особенно актуально летом, когда пища портится быстрее. Так что матовая сторона может стать настоящим помощником для вашего здоровья.

А вот куда фольгу класть точно не стоит

Никогда не используйте алюминиевую фольгу в микроволновке. Это не просто "нежелательно", а потенциально опасно. Контакт металла с волнами может вызвать искры и даже пожар.

Что запомнить

В следующий раз, когда возьмёте фольгу, остановитесь на секунду. Подумайте: вам нужно сохранить еду горячей или наоборот — охладить? И поверните фольгу нужной стороной.

Это не придирчивость — это забота о себе и своём доме. Маленький лайфхак, который может иметь большое значение.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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