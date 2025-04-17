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Никогда не стирайте вязаные вещи как обычно — вот что нужно делать

2:17
Недвижимость

Зачем портить любимую вещь, если можно выстирать её правильно и аккуратно? Многие даже не подозревают, что обычная стирка может превратить уютные митенки или свитер в тряпочку для пыли. Делимся проверенным способом ухода за вязанными изделиями, который сохраняет их форму, мягкость и внешний вид.

Вязаное утяжеленное одеяло
Фото: commons.wikimedia. org by Timesoup, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вязаное утяжеленное одеяло

Мягкое мыло — ваш лучший друг

Наберите в ёмкость воду комнатной температуры. Добавьте туда кусок обычного мыла (лучше хозяйственного или детского) и тщательно разотрите, пока вода не станет мутной и белесоватой. Как только раствор готов — мыло убираем, оно больше не понадобится.

Опускаем в воду митенки или другое вязаное изделие. Аккуратно пожамкайте его, чтобы полностью пропиталось влагой. Оставьте в воде минимум на час. Не забывайте время от времени "шевелить" вещь — сжимать и отпускать, как губку. Но ни в коем случае не трите и не выкручивайте.

Полоскание: важнейший этап

После замачивания слейте воду. Теперь — полоскание. Используйте чистую воду той же температуры. Придётся сменить воду несколько раз, пока она не станет абсолютно прозрачной. Повторим: никаких выкручиваний и трений. Только мягкие движения — сжимаем, как губку.

Как убрать пятна, не повредив вещь

Если на вязаном изделии есть загрязнения, действуйте заранее. Намочите вещь, нанесите кокосовое мыло прямо на пятна и оставьте на 30 минут. Только после этого начинайте основную стирку.

Как сушить, чтобы не испортить

Сушку тоже нужно делать с умом. Заверните изделие в махровое полотенце и оставьте на 30-40 минут — оно впитает лишнюю влагу. Затем разложите вещь на сухом полотенце на горизонтальной поверхности. Батареи, верёвки и вешалки — под запретом! Они тянут и деформируют изделие.

Маленькие советы — большой эффект

  • Используйте мягкое мыло без отдушек.
  • Никогда не используйте горячую воду — волокна могут сесть.
  • Храните вязаные вещи в сложенном виде, а не на вешалках.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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