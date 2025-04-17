Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не приправа, а гормональный регулятор: против пота, боли и стресса
Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол
Молодые пенсионеры обрели смысл жизни за $3 500 в месяц
Остатки варёного картофеля — это новый кулинарный шедевр: что можно приготовить
Проехал в 2024-м — платишь по тарифу 2025-го: спорное нововведение о повторных штрафах
5 душистых кустарников, которые наполнят ваш сад прекрасным ароматом этим летом
Секрет идеальных мускул: вот почему Омега-3 нужно принимать перед тренировкой
Кожа подмышек потемнела? Вот как бережно её осветлить
Французский стартап бросил вызов Google и Microsoft — и это может сработать

Пододеяльник больше не нужен: решение, которое упрощает жизнь

2:22
Недвижимость

Смена постельного белья часто откладывается на "потом". Особенно, если впереди целая эпопея с заправкой пододеяльника. А что, если можно упростить себе жизнь — без потери комфорта и уюта?

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Сегодня комплекты со стеганым одеялом становятся настоящим хитом. Почему? Потому что они удобнее, практичнее и… намного эстетичнее, чем кажется на первый взгляд.

Забыть о "танцах" с пододеяльником

Стеганое одеяло — это настоящий лайфхак для родителей, подростков и всех, кто просто устал бороться с комкающимся наполнителем внутри пододеяльника.

Больше не нужно ловить одеяло в углу или просыпаться ночью из-за того, что оно сбилось. Всё держится на месте, наполнитель зафиксирован прочно и надёжно. Это значит — комфортный и тёплый сон, без ворочаний и пробуждений от холода.

Менять бельё теперь — дело пары минут

Для замены комплекта больше не потребуется настраиваться морально и физически. Стеганое одеяло легко стирается — прямо вместе с остальными частями комплекта или по отдельности, без заморочек. Кстати, в отличие от классических одеял, которые редко попадают в стиральную машину, стеганые модели регулярно проходят стирку и всегда остаются свежими.

Дышащие ткани и гипоаллергенные наполнители

Каждое одеяло в таких комплектах выполнено из 100% натуральной ткани. Воздух свободно циркулирует, не создавая эффекта парника. Это особенно важно летом или в домах с тёплым полом, когда под зимним одеялом спать просто невозможно. Плюс — можно выбрать оптимальную плотность наполнителя и даже заказать гипоаллергенный вариант.

Эстетика, которую невозможно игнорировать

Комплекты со стеганым одеялом смотрятся очень стильно — и на кровати, и в гостевой комнате. Это не просто удобно, но ещё и красиво. Хотите попробовать — начните с одного комплекта. Есть шанс, что классические пододеяльники после этого будут казаться лишними.

Попробуйте — и поймёте, в чём секрет

Лучше один раз провести ночь под таким одеялом, чем сто раз прочитать отзывы. Это комфорт, к которому быстро привыкаешь.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Последние материалы
Алеся Кафельникова заявила, что носит одежду женщин лёгкого поведения
Как сажать и ухаживать за лютиками: советы для их успешного роста и красивого цветениялютики
Кристальная чистота и легендарный маяк: секрет популярности озера Себаго
Лебедь из покрышки и другие ужасы: от какого декора пора избавиться этой весной
Красиво — не значит правильно: что стоит за купированными ушами и хвостами
Спартак уничтожил Урал за 45 минут: тренер раскрыл главную причину катастрофы 0:3
Пешеходные переходы стали минным полем: как законно проехать и не лишиться половины зарплаты
Работающие пенсионеры и неработающие: разница в выплатах — кто получает больше
Стас Пьеха рассказал, как справляется с приступами агрессии
Холодный пот от прогресса: как человекоподобные роботы заставляют нас волноваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.