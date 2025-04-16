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Выглядит дорого, стоит скромно: как балкон стал украшением всего дома — простое решение

2:18
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом выглядел дорого, не тратя при этом целое состояние? Всё возможно — если обратить внимание на один уязвимый, но крайне заметный элемент: балкон или террасу. Именно туда в первую очередь устремляются взгляды прохожих, гостей и соседей. Сделать это пространство уютным и стильным — задача не из простых, но вполне решаемая.

Балкон
Фото: https://commons.wikimedia.org by Frankie Fouganthin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон

Почему цветы решают всё

Один из самых простых, но эффектных способов преобразить балкон — использовать растения. Главное — подобрать не только красивые цветы, но и достойные их кашпо или горшки.

Хороший декор работает в комплексе: материал, цвет, форма и даже функция имеют значение. В идеале — автоматический полив, особенно если у вас не всегда хватает времени на уход.

Лучшие варианты, которые можно купить прямо сейчас:

Цветочный горшок

Идеален для улицы и дома. Эффект "под камень", модульная конструкция и зона удержания воды — всё, что нужно для удобного и красивого озеленения.

Устойчив к ультрафиолету и сохраняет форму с годами.

Плантатор с решёткой

Если есть немного свободного места, создайте вертикальный сад. Этот вариант подходит для вьющихся растений и помогает рационально использовать пространство.

Устойчивый полипропилен, защита от влаги и 6 дренажных отверстий — продумано до мелочей.

Деревянная уличная сеялка

Натуральное дерево, карбонизация для защиты от влаги и ножки, приподнимающие конструкцию.

В неё легко поместятся даже растения с длинными корнями, а X-образные усиления по бокам придают стиль.

Компактный подвесной набор из 3 металлических горшков

Отличное решение, если места совсем мало. Белый металл, съёмные крючки и дренаж — простая установка и универсальный дизайн, который подойдёт под любой интерьер.

Каждая из этих идей — способ обновить внешний вид балкона с минимальными усилиями. И неважно, что вы выберете: пышные цветы или скромные травы, натуральные растения или искусственные.

Важно, как вы их представите.

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением. Для улицы или холодных помещений используют морозоустойчивые материалы — фаянс или шамот.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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