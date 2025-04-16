Техника, которую используют один раз, а потом убирают навсегда

Кухонные новинки обещают упростить готовку и сделать поварами даже тех, кто раньше боялся плиты. Но за громкими обещаниями часто скрываются пыльные разочарования.
Многие потратили немалые деньги, поверив рекламе, а в итоге получили неудобные, громоздкие или просто бесполезные устройства. Теперь эти гаджеты занимают полки и бесценное пространство на кухне.
Вот список приборов, которые лучше не покупать, если не планируете использовать их регулярно.
Кухонный комбайн
Да, он выглядит как универсальный помощник. Но на деле:
сложно в сборке и разборке,
тяжело мыть,
занимает много места,
часто ломается.
Для большинства задач удобнее использовать миксер, блендер и обычные ножи — быстрее, проще и компактнее.
Пароварка
Готовить на пару — это здорово, но отдельный прибор не обязателен. Подойдут кастрюля с дуршлагом или сито. А если хочется автоматизации, лучше купить мультиварку с функцией пароварки — она и компактнее, и многофункциональнее.
Мороженица
Мечта сладкоежек? Увы, чаще — пылесборник. Готовить мороженое дома долго и хлопотно: нужно замешивать смесь, охлаждать, следить за консистенцией. Большинству проще купить готовый десерт в магазине. Исключение — люди с диетическими ограничениями, например, при аллергии или непереносимости лактозы.
Яйцеварка
Специальный прибор для варки яиц — звучит удобно, но это лишнее. Кастрюли справляются не хуже. Обещание "без трещин" часто не срабатывает — пользователи жалуются, что яйца всё равно лопаются.
Те́хника (от др.-греч. τεχνικός, от τέχνη - искусство, мастерство, умение) — обобщающее наименование устройств, механизмов, машин, систем (включая "средства труда").
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