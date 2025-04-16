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Техника, которую используют один раз, а потом убирают навсегда

1:47
Недвижимость

Кухонные новинки обещают упростить готовку и сделать поварами даже тех, кто раньше боялся плиты. Но за громкими обещаниями часто скрываются пыльные разочарования.

Кухонный миксер
Фото: www.flickr.com by Warren Layton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухонный миксер

Многие потратили немалые деньги, поверив рекламе, а в итоге получили неудобные, громоздкие или просто бесполезные устройства. Теперь эти гаджеты занимают полки и бесценное пространство на кухне.

Вот список приборов, которые лучше не покупать, если не планируете использовать их регулярно.

Кухонный комбайн

Да, он выглядит как универсальный помощник. Но на деле:

  • сложно в сборке и разборке,

  • тяжело мыть,

  • занимает много места,

  • часто ломается.

Для большинства задач удобнее использовать миксер, блендер и обычные ножи — быстрее, проще и компактнее.

Пароварка

Готовить на пару — это здорово, но отдельный прибор не обязателен. Подойдут кастрюля с дуршлагом или сито. А если хочется автоматизации, лучше купить мультиварку с функцией пароварки — она и компактнее, и многофункциональнее.

Мороженица

Мечта сладкоежек? Увы, чаще — пылесборник. Готовить мороженое дома долго и хлопотно: нужно замешивать смесь, охлаждать, следить за консистенцией. Большинству проще купить готовый десерт в магазине. Исключение — люди с диетическими ограничениями, например, при аллергии или непереносимости лактозы.

Яйцеварка

Специальный прибор для варки яиц — звучит удобно, но это лишнее. Кастрюли справляются не хуже. Обещание "без трещин" часто не срабатывает — пользователи жалуются, что яйца всё равно лопаются.

Уточнения

Те́хника (от др.-греч. τεχνικός, от τέχνη - искусство, мастерство, умение) — обобщающее наименование устройств, механизмов, машин, систем (включая "средства труда").
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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